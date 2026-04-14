Opinión
Ya no quedan lanzas
Faúndez es un político honrado, valiente y que vive en la realidad
El 25 de Agosto de 2025 la dirección de este diario tuvo la amabilidad de publicar nuestro escrito "Honrado y valiente", donde rompíamos una lanza por nuestro presidente provincial Sr. Javier Faundez. En los terribles incendios que asolaron nuestra provincia, le faltó tiempo para enfundarse su equipo de bombero e ir con las cuadrillas a apagar el fuego, no como el político que aparece en las fotos de la tierra quemada, si no como un ciudadano más.
Hoy ya no nos quedan lanzas que romper, pero siguiendo a Blas de Otero, nos queda la palabra para exaltar a nuestro querido y admirado paisano, que ha tomado una postura firme contra el proyecto del centro de hidrógeno verde en La Granja de Moreruela, verdadero atentado contra la capa freática de la Reserva de Villafáfila, el bienestar de los vecinos y también las avutardas y aves migratorias. No sabemos cuál será su formación académica, pero sí que es un político honrado, valiente y que vive en la realidad, por encima de los técnicos enviados por la Junta, que se limitaron a leer el papel arrugado que traían en el bolsillo, dictado por el presidente de la compañía energética y rubricado por algún responsable, de los que en los incendios estaban de vacaciones o escanciando una "botellina" de sidra con los colegas asturianos.
No sería de extrañar que algún palanganero de la cúpula regional ya le esté preparando zancadillas o puñalada trapera.
F. Mario Santos
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