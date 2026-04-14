Decía Agustín García Calvo, autor de "La Comuna Antinacionalista Zamorana" (libro que deberían usar como regalo de protocolo las instituciones de por acá pues hasta contiene un mini diccionario de vocablos de la tierra) que los políticos suelen decir lo que ya está dicho.

Prueba de que así es está en la letanía que en los últimos tiempos repite cualquier representante del pueblo. Eso de: " Usted a mí no me da lecciones".

Siendo el problema, no que la repitan sino que, en efecto, como no aceptan lecciones de nadie de nadie aprenden nada.

Si bien es verdad que suelen referirse a "lecciones sobre corrupción", o sea es eso de: "Y tú, más". Cosa que no está mal (el saber quién es más corrupto) porque la cantidad cambia todo.

Para que lo vean ustedes más claro vaya un ejemplo: Todos sabemos distinguir el agua (eso que se bebe) del agua oxigenada (esa que desinfecta heridas). Lo que no sabemos todos (ni tenemos por qué saber) es que ambas "aguas" contienen los mismos elementos: Hidrógeno y Oxígeno.

Pero ambas son cosas distintas porque esos elementos los contienen en distintas cantidades como muy bien indican sus fórmulas: H2O la del agua de beber (para vivir). Y H2O2 la del agua de desinfectar (pero que si la bebes te mata).

Demostrado pues que el "y tú más" tiene su importancia (porque las cantidades modifican hasta lo fundamental) vamos ahora con lo que quiero contar por si les es útil para éste ir y venir por el mundo de las noticias.

Estaba viendo la buenísima miniserie (4 capítulos) titulada "Muerte en León" (sobre el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de esa provincia) cuando, además de contarnos cosas sobre quién fue la asesina y quienes sus presuntas cómplices, viene a narrar lo siguiente:

Que la Sra. Carrasco (PP) fue presidenta desde Junio del 2007 hasta marzo del 2015 en que la mataron. Que tenía un carácter muy fuerte. Que en la Diputación los enchufes eran tan descarados que habían convertido en funcionarios de la casa a familias enteras.

Y lo más llamativo, que perdió un juicio en que se descubrió que en unas oposiciones se les había proporcionado a determinados opositores, afines a su partido o conocidos, las respuestas correctas del test.

¿Qué por qué me chocó todo esto? Porque, fui diputado provincial por IU en la de Zamora justo en el mismo periodo, 2007-2015. Porque en la Diputación de Zamora también había varios funcionarios emparentados entre si (amores aparte). Y, tachín, tachín, tachán, porque también aquí estalló el escándalo de una oposición (operarios para la Residencia de Toro) en la que "alguien" pasó a correligionarios del PP (más a algún pariente) las respuestas correctas del test (bueno y 2 incorrectas, pero que los enchufados contestaron como correctas porque el tribunal creía que eran correctas hasta que el mismo tribunal descubrió que eran incorrectas).

Esto de las oposiciones amañadas se solventó de distinta manera en una Diputación y otra. En León se acabó en un juicio contra la casa (que perdió) pues mantenían que todo había sido limpio; mientras que en Zamora, el entonces presidente Fernando Martínez Maillo, acosado y acusado insistentemente por unas pruebas del delito estadísticamente irrefutables, optó por anular las pruebas (aunque no buscó a los culpables).

"Moralejeando": los zamoranos "no tenemos que recibir lecciones de nadie", porque en todas partes cuecen habas que huelen a corrupción (miren lo visto o lo que dijo un extesorero del PP cuando contó que en todas las provincias actuaban igual… "en obras").

Además, habrá juicios contra "exs" del PSOE también por corrupción. Y es que a los políticos hay que bajarles los sueldos; porque es el dinero el que corrompe, de manera tal que cuanto más tienen más quieren, y si encima se acostumbran a la vidorra ¡pavor tendrán a perderla!