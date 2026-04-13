Vista de La Tierra desde la Luna captada por la nave espacial Orion durante la misión Artemis II, a 6 de abril de 2026. 08 ABRIL 2026 NASA 08/04/2026. NASA; / NASA / NASA

En plena celebración de la Pascua, mientras millones de personas conmemoran el paso de la muerte a la vida, el mundo ofrece una imagen difícil de encajar con ese mensaje. Las guerras continúan, los bombardeos arrasan ciudades y la violencia se instala como una constante en la agenda internacional.

La escena dominante es la de la tumba: hospitales colapsados, civiles atrapados en conflictos genocidas, sociedades enteras desplazadas, marcadas por la incertidumbre. La muerte, en muchos lugares, ha dejado de ser excepción para convertirse en sistema.

Y, sin embargo, al mismo tiempo, otra imagen emerge con fuerza: la de la órbita lunar.

Dos realidades simultáneas

Mientras en la Tierra se abren cráteres por la guerra, fuera de ella se planifican misiones para habitar otros espacios. Programas espaciales internacionales avanzan hacia el regreso a la Luna con objetivos que van más allá de ese mismo satélite: establecer bases permanentes, investigar recursos y preparar el salto hacia Marte.

Este impulso es realmente ilusionante. Implica cooperación científica global, desarrollo tecnológico extremo y una inversión sostenida en el futuro. Representa, en esencia, la capacidad humana de proyectarse más allá de sus propios límites.

La contradicción es evidente: la misma humanidad que no logra detener la destrucción en su propio planeta es capaz de coordinar proyectos de enorme complejidad para expandirse fuera de él.

Entre la tumba y la órbita lunar / IA

La doble cara del progreso

El contraste no se limita al ámbito espacial. En paralelo a los conflictos, la ciencia continúa avanzando a un ritmo acelerado. Nuevas terapias médicas, vacunas innovadoras, inteligencia artificial aplicada a la salud y energías renovables están transformando la vida de millones de personas.

Estos avances no son anecdóticos. Representan pasos concretos en la lucha contra la enfermedad, la pobreza energética y otras formas de vulnerabilidad. Pero conviven con una realidad opuesta: guerras de destrucción y muerte, desinformación sistemática y un deterioro creciente de los marcos de convivencia internacional.

La conclusión resulta incómoda pero inevitable: el problema no es la falta de talento y creatividad humana, sino el uso que el poder incontrolado hace de todo esto.

La paradoja humana

¿Cómo explicar que una especie capaz de secuenciar el genoma, desarrollar vacunas en tiempo récord o planificar impresionantes misiones espaciales no consiga evitar conflictos devastadores en la Tierra? ¿Hasta amenazar con “la muerte de toda una civilización”?

La respuesta no parece técnica, sino estructural. La lógica dominante sigue siendo la de la confrontación: acción y reacción, ataque y represalia. Un ciclo que se retroalimenta y dificulta cualquier salida humanamente razonable. Los avances científicos muestran lo que ocurre cuando predomina la cooperación. Los conflictos, en cambio, evidencian las consecuencias de una competencia llevada al límite.

En ese contexto, la Pascua puede interpretarse —más allá de su evidente dimensión religiosa— como una interrupción simbólica de ese ciclo: una invitación a cambiar la lógica que lo sostiene.

Una lógica que se puede interrumpir

Traducido al lenguaje del presente, el mensaje de la Pascua no aparece como una consigna moral ni como un repertorio de buenas intenciones, sino como una forma distinta de situarse en medio del conflicto. Implica, en primer lugar, no quedar atrapado en la inercia del rencor, esa fuerza silenciosa que prolonga las guerras mucho más allá del campo de batalla. Supone también sostener la resistencia sin asumir los códigos del adversario, evitando que la respuesta termine imitando y superando la violencia que la provocó. Y, sobre todo, exige una decisión constante, permanente —a menudo discreta, casi invisible— de proteger la vida incluso cuando el entorno empuja en sentido contrario.

No son gestos espectaculares. Pero ahí, precisamente, es donde se juega la posibilidad real de romper el ciclo.

Entre la tumba y la órbita

La imagen que define esta Pascua es, precisamente, esa tensión: entre la tumba y la órbita lunar.

Por un lado, la evidencia de la fragilidad humana, de su capacidad de destrucción y de su tendencia a repetir errores históricos. Por otro, la demostración de su potencial creativo, de su inteligencia colectiva y de su impulso por explorar y construir.

En ese espacio intermedio se sitúa también el debate sobre el sentido de conceptos como “resurrección” o “salvación” en sociedades cada vez más plurales y seculares. Para muchas personas, mantienen su significado religioso y trascendente. Para otras, pueden entenderse como una forma de esperanza activa: la convicción de que el presente no agota nunca las posibilidades del futuro. Sin esa convicción, difícilmente se sostendrían proyectos científicos a largo plazo, ni esfuerzos colectivos en contextos de crisis.

La elección cotidiana

La imagen final no es grandilocuente. No ocurre en la Luna ni en grandes laboratorios. Ocurre en lo cotidiano. En medio de un entorno marcado por la destrucción, alguien decide actuar en favor de la vida: una intervención médica, una innovación útil, un gesto de cooperación, una decisión ética, una apuesta decidida por la paz con justicia. Puede parecer un acto menor. Pero es, en esencia, un gesto alternativo, un cambio de posición.

La Pascua, entendida en sentido amplio, no niega la existencia de la tumba ni ignora la complejidad del mundo. Propone, más bien, una forma de situarse entre esa realidad y la posibilidad de algo distinto. Entre la tumba y la órbita lunar, la humanidad segue oscilando. La pregunta es en qué dirección decidimos avanzar.