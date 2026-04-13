Con mucho Talento

Escribo Talento con mayúsculas, porque mañana martes, en el Ramos Carrión, auspiciado por la Diputación de Zamora y patrocinado por Caja Rural, se va a concentrar mucho talento. Sobre todo talento junior, es decir, talento joven, pero también senior. Son ya muchas ediciones que confieren a los Premios Talento-Emprende la categoría de tradición, para comprobar que, de Talento, en Zamora, vamos bien sobrados.

Hablar de Talento es hablar de Emprendedores y en la Gala del Ramos Carrión se dan cita muchos y buenos emprendedores con ADN zamorano, con capacidad innovadora y con la valentía suficiente para desarrollar sus proyectos llevándolos a buen puerto. De ello se hablará en el transcurso del acto, como se hablará, no voy a citar al personaje, sino a la persona, de Mario Vaquerizo. Un tipo estupendo donde los haya. Inteligente, sagaz, buena gente, amigo de sus amigos y enemigo de nadie, divertido y profundo. Cuando de Mario Vaquerizo se habla no podemos quedarnos en la epidermis, hay que penetrar hasta a dermis, porque es donde se encuentra a la persona muy por encima del personaje.

Mario le cae bien a todo el mundo. No es para menos. Tiene carisma y un estilo personal que lo ha convertido en todo un icono al que respeto profundamente por su autenticidad y por no tener miedo a ser él mismo. Defensor de la inclusión y la diversidad e inspirador que lidera con empatía y autenticidad. Se puede decir que es un artista talentoso, auténtico y carismático, de ahí que encaje a la perfección en una Gala que promueve y premia el talento.

No se le puede negar que con su forma de ser, con su espontaneidad ha conquistado el corazón de un público exigente como el que se dará cita en el Ramos Carrión en una auténtica fiesta del Talento que alcanza su séptima edición. No es fácil organizar algo de esta magnitud. Hay un equipo impresionante de talentos detrás, comandados por Ana Isabel Sánchez, Jefa del Servicio de Emprendimiento y Fondos Europeos en la Diputación de Zamora, la excepcional coordinadora de la Estrategia Silver Economy, gran motivadora capaz de transmitir entusiasmo y convicción, contagiando en cada proyecto que emprende la necesaria energía positiva para lograr metas. Así da gusto.

Chapó por la Diputación Provincial que, merced a este certamen, promueve el talento, que favorece el desarrollo económico y social del territorio. n