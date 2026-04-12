Juan Roig y su cajero

La izquierda es dada a convertir en mitos a líderes, más fruto del imaginario que respondiendo a un liderazgo asentado en nada. A estas alturas, suena casi a chiste pensar que ese puesto destacado, hasta hace poco lo ostentaba Yolanda Díaz. Iba para presidenta del gobierno según Iván Redondo, pero solo heredó una vicepresidencia porque a Pablo Iglesias le resultaba cansado el trabajo de gobernar. Cuyos mensajes ideológicos han peloteado entre el vacío y el surrealismo y que, cuando tuvo que demostrar algo, se disolvió como azucarillo.

En Gabriel Rufián, quien no destaca por nivel intelectual ni formación, pero que además de rufián es listo como un pícaro del siglo de oro, se reconoce una capacidad innata para vestir con pose atildada, casi solemne, mensajes no menos vanos que los de la ex-líder de Sumar. Que una cosa es poner gesto de que se va a decir algo inteligente y otra que lo que finalmente se diga no sea mera palabra hueca. Así, el que sucede en el trono mediático a Díaz, lleva una década sin terminar el viaje de ida y vuelta Santa Coloma-Madrid, que nos anunció de dieciocho meses., nos ha alumbrado esta semana preguntándose cómo es posible que un cajero de Mercadona vote lo mismo que el presidente de la empresa.

Cómo va a entender que, con independencia del nivel de ingresos económicos, uno y otro puedan querer para ellos y para sus hijos un país en el que poder vivir razonablemente, unas leyes que se cumplan, unos políticos que destinen la suma de las aportaciones que cada uno en su proporción hace a las arcas públicas a mejorar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad y no a favorecer políticas que las empeoran o a llevárselo en crudo, en billetes o en variadas pero siempre poco edificantes formas, en especie. Cómo va a entenderlo quien piensa que le van a votar en Madrid por ser de izquierdas, en Barcelona por independentista supremacista y en Cuenca o Zamora porque mientras propone robar a los territorios pobres para dárselo a los ricos, recupere esa lucha de clases “chic” que, mientras atusa su barba, ensaya cada mañana ante el espejo.

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