Espejos de éxito para una Zamora que late

Zamora se ha convertido por derecho propio en un territorio atractivo para los jóvenes. A la presupuesta calidad de vida, los precios asequibles y la tranquilidad, se le ha unido un ensanchamiento sin precedentes del mercado laboral sobrevenido por dos motivos principales. El primero de ellos tiene que ver con la jubilación de la generación babyboomer, la que copó todos los puestos de trabajo cuando este país comenzó a desarrollarse económicamente, que supondrá la liberación de alrededor de 30.000 empleos en el próximo lustro. El segundo es el periodo de transición en el que este territorio está inmerso desde hace unos años y que se relaciona con el desarrollo de la industria y de la tecnología de los cuidados, acompañado por el impulso del Campus Viriato a titulaciones de corte eminentemente tecnológico y a la conquista social del teletrabajo como fórmula perfectamente válida. El futuro está, por tanto, repleto de oportunidades, pero se antoja imprescindible afinar para lograr el éxito. De ahí que LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA haya apostado por tercer año consecutivo por conectar adolescentes y empresas a través de la jornada "La Zamora que funciona". para poner en común retos y necesidades.

El encuentro entre empresas punteras de la provincia y alumnos de los institutos zamoranos no es una actividad divulgativa más. En esencia, es un ejercicio de conexión entre dos mundos que, paradójicamente, han convivido demasiado tiempo de espaldas: el tejido empresarial y el talento joven. A no pocas generaciones de esta tierra se les dijo que la mejor manera de ganarse los garbanzos era haciendo las maletas. Y las hicieron. Una inercia que resulta necesario abandonar cuanto antes merced al nuevo escenario en el que habita Zamora y que merece la pena descubrir.

Cuando un estudiante escucha de primera mano a una empresa local explicar qué hace, cómo lo hace y qué perfiles necesita, en ese momento ya tiene sobre su mano todos los elementos de juicio para orientar su futuro

"La Zamora que funciona" introduce un elemento clave en este proceso: el intercambio directo. Cuando un estudiante escucha de primera mano a una empresa local explicar qué hace, cómo lo hace y qué perfiles necesita, en ese momento ya tiene sobre su mano todos los elementos de juicio para orientar su futuro. Una de las claves de esta jornada, de hecho, es la oportunidad brindada a los adolescentes para descubrir proyectos sólidos, innovadores y competitivos, capaces de generar empleo de calidad y al lado de sus casas. Tales son los casos de Freigel, Veolia, Quesos El Pastor y Caja Rural de Zamora.

Pero no basta con mostrar la realidad; también es necesario creer en ella. Y en este punto, el papel de las instituciones, de los centros educativos y de los propios empresarios resulta fundamental. La provincia necesita un discurso común, coherente y sostenido en el tiempo que refuerce la idea de que quedarse no es conformarse, sino apostar. Un ejercicio realizado por la Universidad de Salamanca, siempre en busca de nuevas titulaciones como el grado en Desarrollo de Aplicaciones 3D y Videojuegos o el máster en Mecatrónica, para facilitar las cosas a los alumnos que apuesten por esta tierra con formaciones acordes al ecosistema empresarial.

"La Zamora que funciona" como dijo la consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, trasciende el concepto de eslogan para convertirse en una declaración de intenciones. Es la prueba de que existe una red empresarial comprometida, innovadora y dispuesta a implicarse en el futuro de la provincia. Y es, también, una invitación a los jóvenes para que miren su entorno con otros ojos, para que descubran oportunidades donde antes solo veían límites y para que acepten a este territorio como una opción perfectamente válida de futuro.

La jornada organizada por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA no intenta convencer a nadie de quedarse. Simplemente trata de ofrecer las herramientas a quien sí quiera hacerlo y transmitirle que, si quiere, puede estudiar, trabajar y desarrollar aquí un plan de vida con todas las garantías.