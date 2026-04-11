Pepe el Romano cabalga de nuevo

Dice el refrán que la oveja no es de donde nace, sino de donde pace, y yo ando de celebración. Porque va para veintisiete los años que llevo paciendo por estos lares. Más tiempo del que estuve haciéndolo por los campos de Andalucía.

Soy como un Antonio Machado segunda parte, sabiendo que segundas partes nunca fueron buenas. Ni siquiera en El Padrino. Además, soy una cristiana insuficiente que necesita mejorar y que carga en las alforjas con un lastre rencoroso que empequeñece el de David Trueba en su libro.

Veintisiete años dan para no ser capaz de recordar las infinitas veces que tuve que escuchar perpleja, anonadada aquello de "Ah, ¿eres de Andalucía? ¿Qué pasa en tu tierra con eso del PER? Qué allí la gente no quiere trabajar, ¿no?".

PER, vagancia y cortijo del PSOE, eso significaba Andalucía para unas buenas gentes leonesas y castellanas, que no quieren comprender cuando en Lucas 6:37-42 se nos afea eso de señalar la paja en ojo ajeno y ser incapaz de ver la viga en el propio.

Sin embargo, entienden a la perfección la enseñanza del por sus obras los conoceréis, recogida por Mateo 7:16-20. Porque veintisiete años más tarde, aquel lejano los andaluces son todos unos vagos ha dado paso al tedioso: "¿Para qué trabajas tanto si no tienes hijos?".

Generalizar es un tremendo error: una oveja no se parece a otra.

Generalizando se considera con obtusa obcecación que los moros son igual que los andaluces, unos redomados haraganes que sólo vienen a España a cobrar la paguita del Estado por tener muchos hijos. Y luego, no queda otra que morderse la lengua, cuando se comprueba que, sin los cumplidores con el Ramadán y la Fiesta del Cordero, la mayoría de granjas y macrogranjas echarían el cierre.

Porque los hijos de León y Castilla, primero fue el Reino de León, se exiliaron hace mucho huyendo del gobierno caciquil del PP. Y quien ordeña, y carga lechazos en el camión de Asovino lo hace, aunque tenga un título de maestro o una ingeniería, huyendo del gobierno déspota de Mohamed VI.

Así que mis veintisiete años paciendo por estos campos de tierra, nunca mejor dicho porque gracias al abuso de agrotóxicos y biocidas, este pasado invierno más lluvioso de lo normal, los campos no labrados y los barbechos deberían lucir verdes como Irlanda, pero parecen el desierto de Atacama, me dan derecho a considerarme una andaluza terracampinizada.

Me dan derecho a copiar a Unamuno y decir: Me duele Tierra de Campos.

Tierra de Campos es una comarca que engloba un buen pedazo de tres provincias: Zamora, Valladolid, Palencia y un pedacito chico de León. Por eso no se puede generalizar. Porque hay muchas Tierra de Campos, todas bien diferentes entre sí.

La villa de Sahagún, menos poblada que Benavente, es muy echá pa´lante, con gentes harto emprendedoras que en cuanto se cierra un negocio, rápido abren otro. Palencia es puro ingenio, arte, capacidad inventiva y generadora de una explosión cultural sorprendente. A El Naan me remito.

Valladolid es la capital. Y los dineros que concede la Diputación de Valladolid no se emplean en zarandajas. Urones de Castroponce y su festival de teatro Fetale es claro ejemplo. Aunque la empecinada defensa de la atrocidad del toro de Tordesillas demuestra que en la naturaleza no hay nada enteramente bueno ni enteramente malo, porque la perfección no existe.

Zamora… Ay, Zamora…En palabras de Lope de Vega, quien lo sufrió lo sabe.

Cuenta la leyenda que, en los años del hambre, un señorito andalú que iba a caballo se encuentra en el camino con un jornalero desharrapado que volvía de faenar. Como pronto iba a haber elecciones, el señorito andalú le arroja la papeleta de un partido conservador diciéndole, "ahí tienes, si sabes lo que te conviene". A lo que el jornalero desharrapado sin molestarse en mirar la papeleta del suelo sigue su camino, no sin contestar primero: "En mi hambre mando yo".

La Tierra de Campos zamorana, no es el orgulloso jornalero desharrapado dueño de su miseria, dignidad, coraje y arrojo. Es el asqueroso señorito andalú. Mas bien, el complejo de aspirar a ser una mala copia del asqueroso señorito andalú.

Machado y Unamuno amaban León y Castilla. Y si Lorca hubiera vivido en esta atormentada tierra, también la habría amado con locura, por lo que Pepe el Romano sería ese señorito andalú marca Hacendado que pulula por Tierra de Campos.

Un Pepe el Romano de chiste y chirigota, pero Pepe el Romano, a fin de cuentas. Que aquí no se llamaría Pepe, sino Gorgonio, Baldomero o Fructuoso. Pero que ostentaría la misma vieja chulería, soberbia y vacua prepotencia, el creerse por encima del bien y el mal. Y es que usted no sabe con quien está hablando.

Un Gorgonio, Baldomero o Fructuoso, dueño no de caballo, ni de moto, pero sí de casona con balconada que incumpla la normativa que obliga a no sobrepasar el límite que marca la acera y la balaustrada más mastodóntica que se pueda comprar en Leroy Merlín.

Amo y señor de un Audi A8 o un Mercedes M9, más un merendero sacado a la calle ocupando terreno municipal. Y es que lo público es de todos, de ahí su derecho de apropiación. Poseedor de un título universitario que demuestre que un título universitario no significa nada, porque en la Tierra de Campos zamorana hasta el tonto del pueblo ostenta uno.

Un analfabeto integral, un ejemplar de mostrenco incluido en el libro genealógico de la raza mostrenca capaz de dar patadas al diccionario de la RAE usando palabros grandilocuentes de los que desconoce significado y uso. Pero qué más da, cuando se es Gorgonio, Baldomero o Fructuoso. Esa mala copia de Pepe el Romano a la que, no podía ser de otra manera, los glifosateros misántropos y majaras jalean con devoción.