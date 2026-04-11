Los ejercientes de la política deberían ser personas ejemplares, a la par que cultos, dignos, rigurosos, responsables y educados, y no que ya son demasiados los chiquilicuatres que ostentan cargo y rango, gente de poca monta ética que se creen por encima del bien y del mal y superiores al resto de los mortales, incluidos muchos de sus compañeros de escudería. Y me da igual que sean del PP, del PSOE, de Vox o de Izquierda Unida. En todas las escuderías políticas, milita gente a la que se debería poner fuera de juego. Se les ven las artes, las formas y las maneras, pero lamentablemente no hay peor ciego que el que no quiere ver. En la ceguera están la mayoría de los mandamases.

Hace cosa de unos días un militante socialista, para más señas concejal del municipio cordobés de Cabra, no pienso hacer ningún chiste fácil, profirió amenazas contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla y, además, opuso resistencia a la autoridad lo que constituye una infracción penal sancionable, por lo que fue detenido. Obviamente, el PP ha pedido su destitución a lo que el PSOE de Córdoba ha respondido que "No hay ninguna norma interna del partido para suspender la militancia por desacato a la autoridad". ¡Toma ya!

Llegada a este punto, surge lo de siempre. Si un militante del PP hace algo así, o en el peor de los casos de Vox, con carguito municipal, se hubieran desatado las iras del averno, no solo socialistas, sino de toda la izquierda a la izquierda del PSOE. Lo que se hubiera oído ya por prensa, radio y televisión. Lo que, una vez más, pone de manifiesto que, en política, y dependiendo de la escudería de que se trate, hay distintas varas de medir. Como poco, doble vara de medir.

Parece ser que el edil en cuestión está atravesando un mal momento, según argumenta su partido, ¡coñe!, le podía dar por rezar el rosario y no por arremeter contra la autoridad política y la policial. El Partido Socialista se ha lavado las manos como Poncio, desentendiéndose de un caso del que no quieren ni oír hablar porque están cerca las elecciones andaluzas.

Es lamentable que a estas alturas de siglo la gente prefiera emular a Trump, aunque lo critiquen, antes que a Mahatma Gandhi.