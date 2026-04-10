Zamora funciona

El desconocimiento es siempre un problema. No te permite tomar las decisiones correctas, hace que pienses cosas que igual no son reales, genera que se viralicen los bulos y provoca que las cosas se vean en blanco o negro, no con todos los grises que pueden estar en el medio y que también hay que valorar.

Quizá ese es uno de los motivos por los que muchos jóvenes creen que en Zamora no hay futuro. Puede que hace años ese pensamiento estuviera justificado, pero no es el caso hoy en día. Eso no significa que no puedan marcharse fuera a estudiar o a trabajar. Es más, es muy interesante salir de la zona de confort y conocer otras realidades, aprender a vivir solo, vivir otras experiencias… pero siempre se puede volver.

Es verdad que también se necesitan alicientes como sueldos en condiciones, vivienda a un precio asequible, servicios y opciones de ocio; pero aquí hay futuro. Como quedó patente en la jornada "La Zamora que funciona", organizada esta semana por LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, lo que ocurre en muchos casos es que los estudiantes no conocen el tejido empresarial de la provincia, no se les explica qué está funcionando y qué opciones tienen en su territorio.

En la provincia hay más de 10.400 empresas, y no hay dudas de que para que sigan trabajando necesitan talento e impulso. No hace falta estar en Madrid o en otra gran capital para desarrollar una carrera profesional potente e incluso internacional. Aquí hay múltiples ejemplos como las cuatro empresas que participaron en el evento: Freigel, Quesos El Pastor, Veolia y Caja de Rural de Zamora. Pero eso también hay que contárselo a los jóvenes, con realidades sobre la mesa.

¿Que a muchos jóvenes les apetece irse fuera y salir de casa? ¡Normal! No se puede poner puertas al campo. Pero lo que sí que hay que hacer es luchar y acabar con ese mantra de que hay que marcharse porque aquí no hay nada. Porque sí que lo hay.