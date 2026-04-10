Cuidar lo de todos se llama cambio

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral, a 15 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Los ciudadanos están convocados a las urnas en las elecciones autonómicas a las Cortes de Castilla y León de 2026 para elegir a los 82 procur / Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

Aún sin gobierno y en diálogo con el miedo, Castilla y León no solo votó: repitió un guion aprendido. Fue supervivencia simbólica, una lógica íntima que dice: "si todo cae, al menos que no cambie lo que conozco".

Aunque la tierra se vacíe y los altares se llenen de grietas, el cambio se percibe como afrenta herética, casi demoníaca. Somos eso: territorios donde la vida ha cambiado demasiado deprisa y, al mismo tiempo, demasiado poco. De esa paradoja nace una seguridad que no es valor, sino una forma de sostenerse; una certeza que ni desea cambio ni quiere competidor.

La identidad rural sitiada; la memoria de los abuelos; la fiesta patronal; la misa del domingo y el bar que aún resiste; la idea de "lo nuestro", como si tuviera dueño. Todo se usa como frontera emocional, cortafuegos frente a cualquier narrativa transformadora. Cambiar es traicionar una herencia emocional que se transmite como quien hereda una finca, aunque ya no dé fruto. Aquí, el cambio se siente como amenaza, como zozobra que quiebra un relato familiar.

No es un miedo al futuro, sino a perder el último resto de pasado que nos explica, aunque impida elegir consultorios abiertos, población en aumento o un horizonte industrial relevante. Se resiste el duelo por lo que fue y no será. Y esa seguridad ciega hace que en la urna se rechace a quien garantiza salarios, pensiones y servicios estatales, atribuyendo su mérito a un proyecto autonómico incierto.

La seguridad elegida es la que garantiza que aparentemente nada se rompa, aunque el efecto secundario sea que nada se componga. Es el corazón del miedo al cambio: una seguridad que conserva, no transforma; que controla, pero paraliza, porque el cambio intimida al poder, al rol y al cargo; al statu quo que acomoda al mundo conocido, aunque no satisfaga ni la propia seguridad.

Temido el cambio, su mensaje aún no ha encontrado el camino emocional para ser mayoritario. Ni ha logrado explicar para qué sirve cambiar, más allá de la propia idea de cambio.

Si el futuro no se impone, debe acompañarse. Hacerse comprensible y cercano. No como ruptura, sino como traducción a un lenguaje claro y verdadero. En Zamora, el futuro no pasa de largo; somos nosotros quienes, por miedo, dejamos de salir a su encuentro.