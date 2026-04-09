Difícil misión

Y tan difícil. Esa que consiste en dar gusto a todo el mundo es misión imposible. Aquello de "Nunca llueve a gusto de todos" es otra de las grandes verdades que corroboran lo que digo. Cantó Ainhoa Arteta una Salve que me supo a poco y hay un sector de la población que no sólo la acogió con frialdad, es que la ha criticado duramente. En las redes sociales se han despachado a gusto, los que sí y los que no. Los que estuvieron encantados y aplaudieron a rabiar y los que, al parecer, opinan que la Semana Santa de Zamora debe tener "un carácter más sobrio". ¡Ah! Acaso ese momento inolvidable que se hizo corto, ¿faltó a la sobriedad?

No hubo exceso, por parte de la soprano vasca, hubo elegancia, recogimiento y sencillez, por lo tanto hubo sobriedad. Hizo más Ainhoa con su interpretación que ha corrido como la pólvora por redes sociales y telediarios, por la Semana de Pasión de Zamora que las costosas campañas institucionales anunciando el prodigio de esta impresionante semana de diez días.

No le veo el problema por ninguna parte. La soprano no cantó una saeta, cantó el Ave María de Gounov que encajaba perfectamente en el momento y en el lugar. Entonces, ¿a qué llaman sobriedad los que entienden que se faltó a precepto tan importante? Nada de sobrio tiene el consumo de pipas de girasol que deja las calles de la Jerusalén zamorana convertidas en un estercolero. Y nadie se rasga las vestiduras. Que alguien me diga qué tienen de sobrio los botellones que se celebran donde pillan los "botelloneros", si se me permite la palabra.

Resulta curioso ver, a lo largo y ancho de todas las procesiones, a chavalitos y chavalitas con bolsas de supermercado cargadas de "gasolina" posiblemente de muchos "octanos" con las que pasar la noche donde sea que decidan celebrar el botellón. Eso, de sobrio no tiene nada. Es un añadido que ni falta que le hace a nuestra Semana por antonomasia. Sin embargo, se tolera en función de no sé qué libertad, será la del culto al alcohol.

Estimo que detrás de las críticas a la soprano española está la envidia, pecado capital en esta tierra. No estaría de más echar un vistazo al libro del escritor y periodista toledano, Ángel Palomino, titulado "Zamora y Gomorra". Retrata muy bien la situación.