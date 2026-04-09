Según la Biblia las victorias son una peste

Tal vez usted no sepa que uno de los 4 Jinetes del Apocalipsis es la Victoria. No se preocupe le ocurre a la mayoría. Lo mismo que pocos saben que en Zamora está la "Virgen Calva" (a la que con el tiempo vendrán a adorar todos los calvos del mundo, pero no como devotos egoístas que buscan un crecepelo, sino por todo lo contrario, para agradecerle que les dotó de mucha ¡¡¡testosterona!!!. Por cierto, esta virgen está en la Catedral, a la izquierda del altar mayor).

Pero sigamos, esto de que uno de los Jinetes del Apocalipsis sea la Victoria (junto con la Guerra, la Muerte y el Hambre) es explicable que no lo supiéramos puesto que el Dictadorsísimo Franco, tras su "victoria" contra el pueblo demócrata, decretó que empezaba una nueva era, y lo mismo que hizo la cristiandad, quiso comenzar desde 0, de manera tal que los años sucesivos los numeraba así : "1er año de la Victoria, 2º año de la Victoria, etc".

Hasta que alguien le advertiría. "Excelencia, que la Victoria, según la Biblia, es uno de los 4 males de la Humanidad".

Y como aquella dictadura era tan "teocracia" que hasta el dictador iba "bajo palio", ello debió de ser "mano de santo" y se cambió el nombre del jinete del caballo blanco por el de Peste, o Conquista u Ocupación…).

El hecho es que la mayoría no teníamos ni idea de que la Victoria sea considerada como uno de los males de la Humanidad.

Porque si ustedes son creyentes deben aceptar que la Biblia es palabra de Dios, y éste, en su infinita sabiduría, advierte a todos de todo lo que puede dañar al género humano. Y si usted no es creyente debe entender que todo lo que estando escrito perdura es que es sabiduría popular.

Es decir, la experiencia le ha dicho a hombres y mujeres que lo peor que hay son las guerras, el hambre, la muerte y…la Victoria.

Pero ¿por qué la "victoria" es mala? ¿Acaso no parece un logro, un éxito? Veamos. Repasemos mentalmente todas, pero quedémonos a modo de ejemplo, con las de Sancho II de Castilla apodado el Fuerte (tal vez por sus victorias).

Usaré Zamora como soporte puesto que en Zamora estoy. El Rey Fernando I lo era de León, de Galicia y de Castilla. Y textamentó así: A los 3 varones les dejó los reinos. A uno Galicia, a otro León y al otro Castilla. Y a sus hijas les dejó 2 ciudades fortaleza, a la pequeña Toro, y a la otra, a Doña Urraca, le dejó Zamora.

Pero recuerden el dicho: "¡Que bien se llevan esos hermanos!....¿Han repartido?".

En consecuencia, Sancho, al que le tocó Castilla, no se conforma y le quita a un hermano León (1ª victoria). Crecido por ésta le quita al otro Galicia (2ª victoria). Y sin duda, embriagado de éxitos le quita a su hermana Elvira la ciudad de Toro (3ª victoria).

Y claro, si todo lo que haces suponen "victorias para ti" la tentación de seguir es enorme. Por lo que se vino a conquistar Zamora (la bien cercada). Encontrando la muerte, a manos del valiente Bellido Dolfos, mientras defecaba. Merecido colofón ¡¡¡Voto a brios!!!

Sancho, al que llamaban el Fuerte, no pudo tener un final más humillante y bochornoso. Demostrándose así que las victorias son una cosa mala, pero no solo para los que presumen de ellas, sino también, y sobre todo, para sus pueblos, a los que llevan a la muerte, la destrucción y la miseria.

En ese mismo sentido, las "victorias" de EEUU en Venezuela, de Israel en Gaza, de Rusia en Ucrania, etc. pueden invitar a sus insensatos líderes a emprender nuevas acciones buscando nuevas "victorias", causando así un sufrimiento continuo a los pueblos atacados e incluso a los suyos.

Por eso el NO A LA GUERRA no es un grito de cobardía. Es el grito de la inteligencia.