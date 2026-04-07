"La empatía es la medicina que necesita el mundo".

Leía, recientemente, un artículo que, me ha llevado a pergeñar estas líneas, máxime teniendo en consideración los momentos difíciles que estamos viviendo actualmente a nivel mundial, originados por las guerras existentes y la falta de capacidad para saber escuchar.

Me permito transcribir unas líneas que leía, dicen así: "La empatía es ponerse en el lugar de la otra persona para percibir, comprender y compartir sus sentimientos, ya sean de dolor o alegría. Se trata de entender cómo piensa el otro, tanto si estamos de acuerdo con él como si no".

Creo que hemos de partir de la base que, para ser empáticos, no es necesario vivir o haber vivido la misma experiencia o situación, lógicamente será más fácil empatizar con una persona, si hemos pasado o vivido situaciones a fines, porque vamos a ser mucho más sensibles ante este tipo de situaciones.

No olvidemos que, nunca podemos ponernos en el lugar del otro, cada persona y situación son diferentes.

La sensibilidad es fundamental para que se produzca la empatía y, siempre hemos de tener muy presente la comprensión de los sentimientos de las personas y nuestra capacidad para el perdón.

En primer lugar, para tener empatía con las personas, hemos de cultivar, la virtud de la paciencia, virtud para algunos, franciscana, para otros, benedictina, pero en el fondo una gran virtud, para comprender a los otros.

En segundo lugar, es importante saber escuchar y hablar menos. Me viene a la memoria una frase que leí, hace unos años, dice así: "Si tenemos dos orejas y una boca, tenemos que escuchar el doble y hablar menos".

Muy sencillo en teoría, más complicado en la práctica; tarea nada fácil, el saber escuchar con atención y humildad.

Escuchar es un acto valiente, que sirve para que las personas nos sintamos más libres, se establezcan lazos de confianza y nos acerquemos más a la llamada diversidad humana y, como ha dicho algún estudioso del tema: "Nos sirve para acercarnos a la diversidad humana, comprendiendo que cada vida es única y no necesita encajar en nuestros parámetros para ser legítima".

En la empatía hay que tener muy en cuenta a la persona que tenemos delante.

No conviene que nos olvidemos, que cuando una persona, un amigo@, nos cuente algo importante, no se trata de nosotros, él o ella es la protagonista.

En conclusión, hemos de saber escuchar, con humildad y apartar los prejuicios que son el principal enemigo de la empatía y ¡por favor!, abstenerse de dar consejos, pues, es importante reconocer la diferencia entre ocupar el lugar del otro y acompañarlo, reforzando la escucha y la presencia.

Y para finalizar una pregunta: ¿Qué es para ti la empatía?

Pedro Bécares de Lera