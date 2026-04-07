Opinión | Zamoreando
Distintas varas de medir
OPINIÓN | "Estoy por ver a los Rufíán de turno, ministras y ministros de todos los calibres, condenar y llevar ante la Fiscalía a quienes en San Mamés y Anoeta griten el consabido "Español el que no bote""
El fútbol no es violento. Violentos son los que se refugian en él para desatar su ira y su vesania. El partido amistoso entre España y Egipto, disputado el pasado martes en el barcelonés RCDE Stadium de Cornellà-El Prat ante 35.895 espectadores, ha dejado episodios de mal comportamiento en la grada, con cánticos de carácter racista y religioso y abucheos al himno del combinado africano. El cántico "Musulmán el que no bote" fue una conducta ofensiva que empañó el ambiente festivo que se vivía en el recinto deportivo.
Es intolerable que esto siga sucediendo. Y me da lo mismo que se insulte cuando sale Lamine Yamal al campo que cuando lo hace Vinicius Jr. O, como en este caso, la Selección de Egipto. Los energúmenos nos dejan a todos los españoles a la altura del betún. Hemos sido una pésima noticia internacional que empaña el buen nombre de España, el del deporte rey español y el de los españoles. La prensa internacional no ha hecho distinciones.
El Gobierno de España ha expresado "vergüenza" por los cánticos xenófobos en Cornellá y no conforme con eso, ha reaccionado llevando el asunto ante la Fiscalía. ¡Bravo! La mal llamada progresía de izquierdas también se ha expresado a sus anchas en cuantos programas de radio y televisión han participado, deplorando lo ocurrido como lo deploramos todos los españoles. Lo que más siento es que ni Gobierno, ni la mal llamada progresía de izquierdas, mostraran con la misma firmeza su indignación cuando en San Mamés y Anoeta gritan aquello de "Español el que no bote". Ahí no hay responsables, no hay odio y no hay xenofobia. Hay dos varas de medir.
Como no la hay cuando el independentismo vasco y catalán se escudan en las banderas de la República Islámica de Irán y en la de Hezbolá mientras pisotean la bandera de España. Estoy por ver a los Rufíán de turno, ministras y ministros de todos los calibres, condenar y llevar ante la Fiscalía a quienes en San Mamés y Anoeta griten el consabido "Español el que no bote". Ya sabemos que tanto el enfadado Gobierno como la mal llamada progresía de izquierdas tienen de patriotas lo que yo de cura, por lo menos en lo que a España respecta, no así en los países del orbe musulmán.
Suscríbete para seguir leyendo
- La hostelería de Zamora cierra una Semana Santa 'hasta la bandera
- DIRECTO | Zamora CF - Unionistas de Salamanca: sigue el derbi con nosotros
- Ainhoa Arteta y Luis Santana emocionan a los zamoranos cantando dos arias ante la Virgen de la Soledad
- Y Jesús resucitó: vuelve a ver la procesión de La Resurrección desde la Plaza Mayor de Zamora
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sandalias de primavera y verano más cómodas y baratas del mercado: por menos de 10 euros y en tres colores
- Mazazo para el Zamora CF en Domingo de Resurrección al caer en los últimos minutos ante Unionistas de Salamanca
- No hay Domingo de Resurrección en Zamora sin su tradicional 'dos y pingada': huevos, jamón... y lo que surja
- Un conductor maniobra marcha atrás en Zamora capital y atropella a un hombre de 80 años