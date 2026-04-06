Cómo me gustaría qué con la resurrección de Cristo, y con Él la resurrección de la vida y de la alegría, resucitara la Paz, tan necesaria en el mundo para que no vaya a la deriva, perdido en el estruendo de las bombas, del miedo, del dolor, de la insensatez de unos insensatos que no entienden, que no saben que la paz es el único camino a transitar por los hombres, para la convivencia feliz de los pueblos.

Como me gustaría que dejáramos de hablar de guerras y nos centráramos en la paz. En una paz duradera, sin fecha de caducidad, de la que todos pudiéramos disfrutar, los que la sufren directamente y los que la sufrimos viendo el dolor de los demás. Así como el sol ha vuelto a salir, dejando la lluvia y el frío atrás, como un mal recuerdo, cómo me gustaría que la paz volviera a reinar en el mundo. Tengo la fría sensación de que, a lo largo de la Historia, la Paz no ha sido la constante que todos deseamos.

La paz es una aspiración universal. Su construcción es cosa de todos. Si los políticos que no tienen oídos para escuchar el clamor de los pueblos, ni corazón para entender que las guerras desgarran a los pueblos y a las almas, fueran conscientes del daño que hacen al mundo, las guerras acabarían de una vez por todas, con un alto el fuego perenne, que diera al traste con los conflictos armados que asolan la tierra.

Tenemos muchos motivos para la alegría, para la risa, para la esperanza porque Cristo ha resucitado. Dios ha cumplido su promesa de salvar a la Humanidad al resucitar a su Hijo, triunfando sobre la muerte y el pecado. Pero hete aquí que nos topamos de lleno con la cruda realidad. La que se vive en Ucrania, la que se sufre en Oriente Medio, la que los cristianos soportan en Nigeria y otros países del orbe africano y asiático.

Al igual que Galileo decía que "la naturaleza está escrita en lenguaje matemático", la guerra y la paz están escritas en lenguaje político. Todos sabemos lo enrevesado de un lenguaje marcado por el interés, fundamentalmente el de los recursos del otro. Así y todo, aunque la situación geopolítica es compleja y desafiante, cómo me gustaría que la Paz estuviese cerca.