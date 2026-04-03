Hooligans del odio

Los discursos de odio siguen, por desgracia, cobrando fuerza. Las arengas de la ultraderecha y los cientos de bulos que corren por las redes sociales, sumados a que cada vez hay más gente que parece no tener dos dedos de frente, acaba en situaciones como la de este martes en el estadio del Espanyol. Un grupo de personas islamófobas coreando a voz en grito: "Musulmán el que no bote" durante el partido de fútbol amistoso entre España y Egipto.

Todo ello, además, teniendo en cuenta que en la selección española también hay musulmanes, como es el caso de Lamine Yamal, que ha reconocido públicamente que la situación vivida el otro día en el campo es "una falta de respeto y algo intolerable".

Estos hooligans se dedican a utilizar el deporte (o lo que pillen) para generar tensión y crear problemas. El otro día porque en Egipto son musulmanes, mañana será porque los africanos son negros y pasado por cualquier otra imbecilidad. Son meras excusas. Su único objetivo es mostrar odio sin sentido. No puedo estar más de acuerdo con Lamine Yamal cuando dice que "usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas".

Si tanto les molesta a algunos que haya otras culturas y religiones en el mundo, lo mejor que podrían hacer sería irse a una isla desierta a venerar a quien quieran sin molestar a nadie. Y ese nadie somos muchos, porque a mí también me molestan los comentarios de odio, islamófobos y de cualquier tipo. Y, sobre todo, me molestan los que se dedican a abrir la boca para generar inquina y mentiras. Para ponerles en evidencia a ellos sí que habría que botar (y votar). Como dice Luis de la Fuente, habría que apartarlos de la sociedad.