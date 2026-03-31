Izquierdistas: no sois Superman, así que….

Ante los resultados electorales en Castilla y León quienes están en la órbita de "la izquierda transformadora" deben sentirse reconfortados pues dado que su intención es mejorar la vida de las gentes habrán visto que la mayoría está conforme ya que votó: "virgencita que me quede como estoy". El pueblo vive bien y la izquierda debe saber que para ella: "sin crisis no hay paraíso".

Por otro lado, los izquierdistas no debemos sentir vergüenza por haber perdido contra el Poder puesto que éste se llama así ¡porque PUEDE!.

Fíjense si puede, que la ley electoral está trucada en favor del "birrepartidismo" (PP y PSOE). Siendo sus trampas: Una, la ley D´Hont (que regala escaños al más votado). Otra, que los votos de la España Vaciada valen más que los demás.

Incluso en Castilla y León las provincias no tienen un número de procuradores que sea proporcional al de habitantes. Por ejemplo, en Zamora se eligen 7 cuando sólo deberían ser 6, mientras qué, en Valladolid donde les corresponderían 18, únicamente pueden elegir 15. Esto se hace deliberadamente mal porque en las ciudades grandes el voto es más progresista que en los pueblos. Y fíjense si es trascendente que: "si todos los votos valieran lo mismo", los de IU+SUMAR+Equo habrían obtenido un escaño por Valladolid.

Pero es que no sólo el voto de las zonas despobladas vale más sino que en los pueblos no hay "libertad" para votar (como lo oyen). Esto es por culpa del "mailing" (el envío de papeletas a domicilio). Miren, el mailing funciona así: cada partido puede enviar sus papeletas a tu casa. Pero eso es super caro, por lo que sólo pueden hacerlo los partidos bien financiados (¿por quién?). Con un pecado añadido, si sacan un representante en la circunscripción donde hicieron el mailing ¡¡¡se les paga éste!!! (Es decir todos los españoles pagamos el mailing de los partidos ricos). Pagamos una perversión que es antidemocrática, porque….

Vean, en estas elecciones hubo mailing total de PP, PSOE y Vox. En consecuencia, en cualquier localidad pequeña, si un votante entra en la cabina para buscar una papeleta es que no va a votar a ninguno de los 3 citados, es decir "se le va a ver el plumero" (rojo) pues en cada mesa suele haber vecinos "con ojos".

Si añadimos que la Junta Electoral dejó fuera a la izquierda transformadora en los debates televisivos y que ésta no es supermán pues lo lógico es perder.

Para más INRI esa izquierda a veces no hace lo elemental (unirse) y eso es "como si David lucha contra Goliat sin honda, sin piedra y con una mano atada a la espalda". Tiene mucho mérito pero "no te entienden ni los tuyos". Porque… "unidad o muerte".

Demostración: En mi hoja de servicios tengo el honor de haber estado, en nombre de Izquierda Unida, en todas las citas electorales no municipales, y puedo certificar que las personas de las candidaturas o su nombre, han influido menos en los resultados que algo tan simple como la UNIDAD. (Por cierto, también estuve en todas las municipales, siempre con IU, lo que aclaro ante rumores falsos).

En las autonómicas de 2022 se presentó Unidas Podemos (IU+ Podemos +Verdes) sacando en la provincia de Zamora 2.810 votos. Pero esta vez se presentaron, por un lado IU+Sumar+Equo que obtuvo 2.366 (que son menos) y por otro Podemos que sacó 423 (que son poquísimos).

Antes de seguir una anécdota. En Zamora capital, en el 2022, IU (con Podemos) obtuvo 1.226 votos y sin embargo ahora IU (sin Podemos) obtuvo 1.478 (que son más). Lo que indica que el prestigio de IU en este municipio se mantiene y se circunscribe al mismo. ¡Ah¡ Podemos obtuvo 170.

En Castilla y León: en el 2022, Unidas Podemos (todos juntos) sacaron 61.290 votos, y ahora separados: los de IU+Sumar+Equo sacan 27.605 y los de Podemos, "en su voluntaria soledad", 9.225.

Deduciéndose que la desunión no sólo resta… ¡¡¡mata!!!