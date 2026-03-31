La inflación y el equilibrio del dos por ciento

En economía hay pocas cifras que hayan alcanzado una aceptación tan amplia como el dos por ciento de inflación. A simple vista resulta contradictorio. Si la inflación refleja la subida de los precios, parecería lógico aspirar a que desapareciera. Sin embargo, la experiencia acumulada a lo largo de décadas ha llevado a los bancos centrales a situar ese dos por ciento como un punto de referencia razonable. No responde a un capricho, es el fruto de un aprendizaje prolongado, en ocasiones incómodo, sobre el funcionamiento real de las economías.

La inflación cero, que en apariencia sugiere estabilidad y conservación del poder adquisitivo, esconde riesgos nada menores. Cuando los precios dejan de avanzar o empiezan a caer, entra en escena la deflación y, lejos de ser una buena noticia, suele actuar como un freno. Si se instala la idea de que mañana todo será más barato, las decisiones de consumo se posponen. Ese aplazamiento, cuando se generaliza, reduce los ingresos empresariales y obliga a ajustar producción, inversión y empleo. Se forma así una dinámica poco saludable en la que la actividad se enfría, la renta se resiente y la incertidumbre gana terreno. La historia económica ha dejado suficientes episodios para entender que una estabilidad de precios mal entendida puede terminar derivando en estancamiento.

En el lado opuesto, una inflación elevada actúa como un desgaste constante, casi imperceptible al principio, pero muy real con el paso del tiempo. Los salarios no suelen acompañar el ritmo de los precios, lo que se traduce en una pérdida progresiva de capacidad de compra. A la vez, las autoridades monetarias reaccionan endureciendo las condiciones financieras: suben los tipos de interés, el crédito se encarece y tanto familias como empresas lo notan. Así, las hipotecas, los préstamos y la financiación se vuelven más exigentes, lo que termina enfriando el consumo y la inversión. La economía vuelve a perder impulso, esta vez por exceso de inflación.

En ese punto intermedio es donde el dos por ciento cobra sentido. Se trata de un nivel lo bastante contenido como para no erosionar de forma significativa el poder adquisitivo, pero suficientemente positivo como para alejar el riesgo de deflación. Además, ofrece margen de actuación. Con una inflación moderada, los bancos centrales pueden ajustar los tipos de interés según lo requiera el ciclo económico. Cuando ese nivel es demasiado bajo, ese margen prácticamente desaparece y la política monetaria pierde efectividad.

Existe también un aspecto menos visible, pero decisivo para entender por qué se tolera cierta inflación. Una inflación moderada actúa como un mecanismo de ajuste silencioso. En lugar de obligar a reducir salarios de forma directa, algo que suele provocar rechazo inmediato y conflictos laborales, permite que esos ajustes se produzcan en términos reales. Es una diferencia sutil, pero con profundas implicaciones. Un salario puede mantenerse estable en términos nominales y, sin embargo, perder algo de poder adquisitivo si los precios crecen de forma contenida. Ese deslizamiento, gradual y menos traumático, facilita la adaptación de empresas y sectores sin recurrir a decisiones drásticas que tensan el clima social.

Este mecanismo resulta especialmente relevante en economías donde los salarios presentan rigideces a la baja. En la práctica, es mucho más fácil subir sueldos que bajarlos, incluso cuando la situación lo exige. Una inflación moderada introduce cierta flexibilidad en ese engranaje al permitir que sectores menos productivos ajusten costes, que las empresas recuperen márgenes y que la economía reasigne recursos con menos fricción; todo ello sin necesidad de entrar en procesos de ajuste abruptos que suelen venir acompañados de despidos, cierres o conflictos prolongados. No es una solución perfecta, pero sí una vía pragmática que la historia ha demostrado más manejable.

Ahora bien, conviene no convertir ese dos por ciento en un objetivo casi sagrado. No deja de ser una referencia construida a partir de la experiencia, no una ley inmutable. Las economías no son estructuras estáticas. Cambian con la tecnología, con la demografía, con la globalización o con la propia evolución de los mercados laborales. En ese contexto, pretender que una única cifra sirva siempre y en todo momento puede resultar simplista.

Hay periodos en los que mantener ese objetivo de forma estricta puede ser razonable y otros en los que exige cierta flexibilidad. Aferrarse al número sin atender al contexto puede llevar a decisiones contraproducentes. Lo verdaderamente importante no es alcanzar exactamente ese dos por ciento, sino preservar el equilibrio que representa. Un entorno de estabilidad razonable de precios, con capacidad de ajuste y margen de actuación para la política económica. Ese es el fondo de la cuestión. El número, en sí mismo, es solo una aproximación útil a una realidad mucho más compleja.

Entender esta lógica ayuda a interpretar decisiones que a menudo generan desconcierto. Cuando los bancos centrales elevan los tipos de interés, no lo hacen por voluntad de frenar la actividad, sino para contener tensiones inflacionistas que podrían desbordarse. Y cuando optan por políticas más expansivas, lo que buscan es evitar que la economía se deslice hacia un terreno de precios estancados o en descenso.

La inflación se comporta, en el fondo, como una temperatura: si es demasiado baja, el sistema pierde pulso; si se eleva en exceso, se vuelve inestable. Ese entorno cercano al dos por ciento no es perfecto, pero sí permite que la economía funcione con cierta normalidad. Comprenderlo ayuda a entender por qué el dinero nunca está quieto y por qué los equilibrios que lo sostienen siempre son más frágiles de lo que parecen.