El respeto a los pasos de peatones, el gaberrismo y la Policía Municipal

Quizá, o sin quizá, una de las manifestaciones de lo que se solía entender, en los tiempos de "Maricastaña", por educación, cortesía, urbanidad era "un proceder de las gentes serias, maduras, empáticas, respetuosas y que se inculcaba en los grupos humanos que se denominaban familia y escuela, y que entre otros muchos de sus fines estaba el de posibilitar una mínima convivencia, que permitiera el pleno desenvolvimiento de las potencialidades de cada individuo"; y, por ello, con su trabajo y proceder, contribuir al bienestar colectivo en el mayor grado posible; y, por supuesto, observando con toda escrupulosidad, diligencia y buena fe las "leyes".

Y es que hay, más de los que fueran deseables, comportamientos incívicos en el quehacer y "sufrir" diario, en tanto en cuanto se vulneran, amenazan, la vida y los derechos subsiguientes de los "desgraciados transeúntes" que, por ejemplo, pueden verse, y de hecho se ven, "embestidos" por los "bestias: persona ruda e ignorante" que circulan con sus BMW "ranchera", "station-wagon", intentando atropellar, mediante doble frenada, encima con "cachondeo" para los ocupantes; al ciudadano que respetando las poco respetadas ordenanzas municipales cruza por un paso de peatones (zona de intersección de la calzada habilitada para que crucen los peatones y ante la que los conductores de vehículos o animales deben detenerse para ceder el paso), como es su obligación y derecho; con el sobresalto que tal actitud gamberra le implica.

El habitual consumo de alcohol, de drogas, el gamberrismo: "vandalismo, salvajismo", que se suele inocular en las aulas universitarias, especialmente en aquellas con muchísimos "matriculados", contribuyen a una sociedad cada vez más degenerada, como se materializa en "supuestos" profesionales universitarios "s.p.i." del "oficio", sin el menor agradecimiento a quiénes "le dieron saberes" que ni quisieron, ni supieron aprovechar.

Y a todo esto, la Policía Municipal, "missing".

Señor, qué "cruz".