Una de cal y otra de arena

Renfe anunciaba esta semana que el AVE de primera hora de la mañana volverá a parar en Sanabria a partir del 20 de mayo. La promesa, que llevaba tiempo en el aire, por fin tiene fecha. Era difícil conseguir que el operador ferroviario y el Ministerio dieran marcha atrás en su arbitraria decisión, pero no ha sido imposible. Sin embargo, Renfe no puede beneficiar en algo a la provincia sin darle un revés, y ahora ha dejado a la comarca sin un tren que regrese a la capital en horario laboral, por lo que los trabajadores que viajan a diario tendrán que esperar allí durante horas para poder volver a sus casas.

Fue el 22 de mayo de 2025 cuando el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, anunció la supresión de frecuencias por motivos de "rentabilidad económica". Ahora, casi un año después y tras una gran movilización por parte tanto de los ciudadanos como de las instituciones de la provincia, parece ser que los nuevos horarios impuestos el pasado mes de junio "son muy poco utilizados" y que, por ese motivo, el primer AVE de la jornada dejará de pasar de largo por la estación de Otero.

A pesar de la insistencia del ministro Óscar Puente en que la eliminación de frecuencias en Otero había conllevado un aumento de usuarios, al final hay que deshacer el entuerto. El tren sí que es un elemento vertebrador y un servicio público, pese a las declaraciones del ministro que apuntaban lo contrario. Casi un año les ha costado a Renfe y al Ministerio de Transportes dar marcha atrás en una decisión que desde el principio era un auténtico sinsentido y un ataque directo a una de las provincias más despobladas de España. Ojalá aprendan la lección y no tarden otro año en darse cuenta de que quitar el AVE que sale de Otero a las 14.01 horas solo sirve para empeorar la vida de muchos trabajadores que verán perjudicado su desempeño laboral.

En la capital de España no reconocen sus errores, siempre se acaba encontrando una justificación que para ellos resulta plausible, pero hay algo de lo que no quedan dudas: Zamora ha demostrado que, pese a ser una provincia pequeña y prácticamente olvidada por Madrid, tiene fuerza y rasmia; y que, aunque todos le lleven la contraria, tenía (y tiene) razón en sus reivindicaciones.

Durante los últimos meses los zamoranos han salido a la calle, han recorrido varias ciudades de España con un ataúd que representaba el entierro de Sanabria y, a pesar de que se enfrentaban a Goliat, han conseguido vencer a más de un gigante. Ni Vigo ni Madrid han encontrado finalmente excusas que justificaran una decisión que no iba más allá de un pacto "entre amigos". Un servicio público no podía dejar de ser tal y, por lo tanto, no podía seguir convertido en un auténtico despropósito que incumplía uno de sus primeros objetivos: conectar pueblos con oportunidades y futuro, con empleos y sanidad, con educación y turismo.

Aunque no es lo habitual, Zamora ha ganado una batalla contra la gran capital, esa desde la que se toman las decisiones sin analizar las repercusiones en el territorio y solo pensando en ciertos intereses en vez de en la sociedad en general, solo pensando en que unos pocos lleguen antes a Madrid mientras otros muchos pierden servicios, conexiones, opciones de movilidad y facilidades para poder vivir con tranquilidad. Es lícito para Vigo pedir que su trayecto se acorte, pero no a costa de recortar los derechos de otros.

Un año ha costado hacer entender esta simple idea a Puente y a Fernández Heredia. El ministro insistía en que si el AVE se detiene en todas las estaciones, no es competitivo; pero resulta que cuando no para, tampoco lo es. Igual que no es beneficioso ofrecer un servicio que por norma general lleva retraso y genera problemas a los usuarios. La rentabilidad no debería ser un concepto subjetivo, y menos cuando decenas de zamoranos llegan tarde a sus trabajos en la capital porque los trenes no son puntuales. Nos enfrentamos a un grave problema que, si no se arregla, hará perder (aún más) población a Zamora.

Quizá sea el momento de replantearse cómo está funcionando el sistema ferroviario en España y en qué horarios, y también a qué precio se están ofreciendo ciertos servicios. Porque Zamora necesita conexiones, pero a un coste que cualquier ciudadano pueda asumir. No tiene sentido que viajar a Madrid desde Zamora cueste el doble, e incluso el triple, que desde Valladolid. Eso también es discriminación territorial. Y que estén atentos, porque la provincia seguirá peleando y reivindicando que tiene derechos.