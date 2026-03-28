Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Semana Santa en Zamora - Procesión del Espíritu SantoSemana Santa en Toro - Virgen de los DoloresSemana Santa en Benavente - La DolorosaMinistros iberoamericanos en ZamoraPaliza a Miss Trans Zamora: cinco detenidasSemana Santa de Zamora 2026
instagramlinkedin

Opinión | Zamoreando

Carmen Ferreras

Carmen Ferreras

La flotilla de Iglesias

Esta gente solo busca publicidad. No hay más que recordar la flotilla de Colau y Thunberg, que partió hacia Gaza para gastarse en la singladura un dinero que le hubiera venido bien a los gazatíes, sin lograr resolver nada.

Cuba reconecta su red eléctrica por completo tras el apagón nacional

Cuba reconecta su red eléctrica por completo tras el apagón nacional

Una flotilla de salva patrias de extrema izquierda es justo lo que necesita Cuba, que según los recalcitrantes más a la izquierda de la izquierda, o sea, los extremos, no necesita nada. El país de los apagones, del hambre, de todo tipo de carencias, incluida la sed de justicia social, no necesita embajadores como los de la flotilla. Estos navegantes, nada más pisar suelo cubano, buscan el acomodo del mejor hotel de la isla caribeña para soltar sus soflamas. Así también voy yo a reivindicar la Cuba libre que los cubanos quieren.

Esta gente solo busca publicidad. No hay más que recordar la flotilla de Colau y Thunberg, que partió hacia Gaza para gastarse en la singladura un dinero que le hubiera venido bien a los gazatíes, sin lograr resolver nada. Si acaso lo único que pusieron de manifiesto fue la mala relación de los miembros de la tripulación. No pasó nada que no fuera el más espantoso de los ridículos que retrató a todos los integrantes de aquella flotilla que nada solucionó.

No creo que esta nueva flotilla logre sacar a los cubanos del pozo sin fondo en el que los ha metido el régimen cubano. Hambre y miseria. Por eso salen huyendo en cuanto pueden. Por eso se embarcan en sus balsas rumbo a Miami o ponen rumbo a la madre patria donde vuelven a recobrar la esperanza. Porque son gente emprendedora capaz de reinventarse llegado el caso.

Esa extrema izquierda que vende humo demuestra un cinismo y una hipocresía indignas. Ellos comen de caliente y ríase la gente, mientras los cubanos ni agua, ni luz, ni pan, ni cualquier alimento que logre saciar el hambre que pasa el pueblo, nunca el régimen. El presidente Canel y compañía aparecen lustrosos en sus comparecencias, mientras los cubanos claman en el desierto de la indiferencia porque nadie los escucha. Los de la flotilla van a hacer política y a fumarse un puro junto a los dirigentes comunistas, luego, si hay tiempo, ya tratarán de congraciarse con un pueblo que está harto del régimen y hambriento de pan.

Porque los Iglesias y compañía no defienden al pueblo cubano, sólo a su Gobierno afín y al sistema de opresión con el que se mantienen. Y, luego, nos hablan de libertad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El convento rural que llegó a contar con 33 religiosas y al que la falta de vocaciones aboca al cierre en Zamora
  2. Detenido y puesto en libertad tras una doble violación a una menor en Benavente
  3. Un pueblo de Zamora logra captar la atención del Ministerio de Turismo como nuevo destino inteligente
  4. Última Hora: Modificación del recorrido del Traslado del Nazareno de San Frontis
  5. Un edificio del centro de Benavente entra en riesgo de colapso por falta de mantenimiento
  6. Detenido un joven en Benavente por presunto intento de agresión sexual
  7. Siete cofradías y hermandades de Zamora experimentan variaciones en sus recorridos este año
  8. Renfe lo ha vuelto a hacer en Zamora: Ahora no se puede volver de Sanabria en horario laboral

Carlos Adeva, autor del cartel pictórico: "Quiero que la obra haga reflexionar al espectador"

Carlos Adeva, autor del cartel pictórico: "Quiero que la obra haga reflexionar al espectador"

La cofradía Virgen de la Soledad de Toro estrena un cartel que apuesta por la sencillez y el recogimiento

La cofradía Virgen de la Soledad de Toro estrena un cartel que apuesta por la sencillez y el recogimiento

David Rivas y otros autores zamoranos enriquecen la Semana Santa con nuevas composiciones musicales

David Rivas y otros autores zamoranos enriquecen la Semana Santa con nuevas composiciones musicales

El precio de vestir la fe

El precio de vestir la fe

Un paso más para liberar la muralla en la Ronda de Santa Ana de Zamora

Un paso más para liberar la muralla en la Ronda de Santa Ana de Zamora

El sacerdote zamorano Rogelio Prieto Girón pronunciará el Sermón del Descendimiento en Bercianos

El sacerdote zamorano Rogelio Prieto Girón pronunciará el Sermón del Descendimiento en Bercianos

La merma de ejemplares obliga a adoptar medidas para "proteger" a las aves esteparias en las Lagunas de Villafáfila

La merma de ejemplares obliga a adoptar medidas para "proteger" a las aves esteparias en las Lagunas de Villafáfila

Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud e Infancia: "Habrá 22 embajadas y delegaciones, el impacto turístico para Zamora es evidente"

Rubén Pérez, secretario de Estado de Juventud e Infancia: "Habrá 22 embajadas y delegaciones, el impacto turístico para Zamora es evidente"
Tracking Pixel Contents