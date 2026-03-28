La flotilla de Iglesias

Una flotilla de salva patrias de extrema izquierda es justo lo que necesita Cuba, que según los recalcitrantes más a la izquierda de la izquierda, o sea, los extremos, no necesita nada. El país de los apagones, del hambre, de todo tipo de carencias, incluida la sed de justicia social, no necesita embajadores como los de la flotilla. Estos navegantes, nada más pisar suelo cubano, buscan el acomodo del mejor hotel de la isla caribeña para soltar sus soflamas. Así también voy yo a reivindicar la Cuba libre que los cubanos quieren.

Esta gente solo busca publicidad. No hay más que recordar la flotilla de Colau y Thunberg, que partió hacia Gaza para gastarse en la singladura un dinero que le hubiera venido bien a los gazatíes, sin lograr resolver nada. Si acaso lo único que pusieron de manifiesto fue la mala relación de los miembros de la tripulación. No pasó nada que no fuera el más espantoso de los ridículos que retrató a todos los integrantes de aquella flotilla que nada solucionó.

No creo que esta nueva flotilla logre sacar a los cubanos del pozo sin fondo en el que los ha metido el régimen cubano. Hambre y miseria. Por eso salen huyendo en cuanto pueden. Por eso se embarcan en sus balsas rumbo a Miami o ponen rumbo a la madre patria donde vuelven a recobrar la esperanza. Porque son gente emprendedora capaz de reinventarse llegado el caso.

Esa extrema izquierda que vende humo demuestra un cinismo y una hipocresía indignas. Ellos comen de caliente y ríase la gente, mientras los cubanos ni agua, ni luz, ni pan, ni cualquier alimento que logre saciar el hambre que pasa el pueblo, nunca el régimen. El presidente Canel y compañía aparecen lustrosos en sus comparecencias, mientras los cubanos claman en el desierto de la indiferencia porque nadie los escucha. Los de la flotilla van a hacer política y a fumarse un puro junto a los dirigentes comunistas, luego, si hay tiempo, ya tratarán de congraciarse con un pueblo que está harto del régimen y hambriento de pan.

Porque los Iglesias y compañía no defienden al pueblo cubano, sólo a su Gobierno afín y al sistema de opresión con el que se mantienen. Y, luego, nos hablan de libertad.