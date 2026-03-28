¿Por qué emociona tanto la Semana Santa?

Hay algo que se repite cada año y que cuesta explicar con palabras sencillas. Llega la Semana Santa, suenan los primeros tambores, se apagan algunas luces, y de pronto cambia el ambiente. No solo en las calles. También dentro de uno.

En Zamora se nota especialmente. Aquí no hace falta ser experto en nada para darse cuenta. Basta con estar. Con ver una procesión en silencio, con escuchar cómo resuena un paso en una calle estrecha o cómo una fila de velas avanza despacio. Algo se mueve. Y no es solo tradición.

Tiene bastante que ver con cómo funciona el cerebro. Las emociones no son individuales del todo. Se contagian. Cuando muchas personas comparten una misma experiencia, el cerebro activa lo que se conoce como neuronas espejo. Son mecanismos que nos permiten "sentir" en parte lo que vemos en los demás. Si alguien llora, entendemos esa emoción. Si alguien se recoge en silencio, tendemos a acompañarlo. Por eso una procesión no es solo lo que ocurre delante. Es también lo que pasa alrededor. La gente calla, observa, se sincroniza sin darse cuenta. Y ese silencio compartido amplifica todo lo demás.

Además está el ritmo. La Semana Santa de Zamora no corre. Va despacio. Muy despacio a veces. Y eso tiene un efecto curioso. El cerebro, que normalmente vive acelerado, se adapta a ese compás. Cuando todo se ralentiza, también lo hace nuestra percepción del tiempo. Las procesiones largas, los recorridos pausados, las esperas… no aburren tanto como podría parecer. Más bien al contrario. Generan una especie de atención distinta, más concentrada. Casi como si el tiempo se estirara.

Luego está la luz. No es un detalle menor. Las velas, la penumbra, las sombras proyectadas sobre la piedra. La luz cálida tiene un efecto directo sobre cómo percibimos el entorno. Es menos agresiva, más envolvente. El cerebro la asocia con calma, con recogimiento. Nada que ver con la iluminación artificial de cualquier otro día.

Y, sin embargo, todo eso, siendo importante, no explica del todo lo que pasa. Porque la Semana Santa, para muchos, no es solo un fenómeno emocional o cultural. Es algo más profundo. Es memoria, es fe y es también una forma de mirar la vida y la muerte.

El relato que se representa estos días no es cualquiera. Es la Pasión de Cristo. El sufrimiento, la entrega, la muerte y la esperanza de la Resurrección. Incluso quien no lo vive desde dentro reconoce que hay algo universal ahí. Algo que habla de dolor, de pérdida, de sentido. Y eso conecta directamente con lo más humano.

La ciencia puede explicar por qué nos emocionamos, cómo se activan ciertas áreas del cerebro o por qué el silencio compartido intensifica las sensaciones. Pero no agota la explicación.

Hay una parte que pertenece a la experiencia personal. A lo que cada uno lleva dentro. A lo que recuerda. A lo que cree.

En Zamora, además, todo eso se mezcla con una forma muy particular de vivirlo. Aquí la Semana Santa no es ruido ni espectáculo. Es sobriedad. Es respeto. Es una manera de estar que se ha transmitido durante generaciones sin necesidad de explicarse demasiado. Quizá por eso emociona. Porque no intenta hacerlo. Porque no busca el efecto fácil. Porque simplemente ocurre. Y en ese equilibrio entre lo que entendemos y lo que no, entre lo que la ciencia puede describir y lo que cada uno siente por dentro, está probablemente la clave.

La emoción no es casual. Pero tampoco se puede medir del todo. Y quizá ahí está lo importante.