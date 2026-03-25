"Iustitia est constans et perpetua voluntas ius cuique tribuendi". Ulpiano. (La justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo).

Días pasados, he acudido a unas conferencias de Fe y Desarrollo, en la semana pastoral, celebradas en la Sala Borja, PP. Jesuitas de Valladolid; y a la mesa redonda titulada ¿Cómo entender ahora la palabra "justicia" en el actual cambio de época?, en la que han intervenido Sebastián Mora, Sergio Gadea S.J. y Luis Arancibia.

La primera pregunta que surgió fue: ¿la justicia social hoy, cómo se define?

Se hizo una breve alusión al concepto clásico de justicia en el Derecho Romano, establecido por Ulpiano, que consta en el encabezamiento; (sobre tribuendi o tribuere) no entro en disquisiciones lexicográficas.

Si alguno de los lectores está interesado en profundizar en el concepto de justicia social, les recomiendo el artículo del profesor Armando Torrent, titulado: "El concepto de Iustitia en los juristas romanos".

El concepto de justicia social está basado en tres pilares, vivir honestamente, no hacer daño y dar a cada uno lo suyo.

Se hizo referencia a la inclusión de los descartados, he de aclarar, que el término descarte es el miedo a quedar fuera.

Es urgente conjugar en nosotros quién queda fuera.

Es evidente que el concepto de justicia social se ha ido ensanchando, el "no tengo" se ha ido ampliando a muchos campos, se han ido incorporando conceptos muy variados, referentes a la cultura, naturaleza, ecología, estado de la tierra, etc. Hablar de justicia social es hablar de horizontes.

Me vienen a la memoria las preguntas siguientes: ¿qué pasa con los que no tienen voz y la brecha de desigualdad? ¿Quién es el sujeto de la justicia social? Las personas descartadas. Los pobres son los sujetos de la justicia social porque sufren la injusticia.

Teniendo en consideración que el ciclo de conferencias estaba dentro de la semana pastoral, lógicamente se hizo referencia a los descartados como aquellas personas marginadas apartadas por la sociedad y, lo que es más, sin posibilidades ni oportunidades, carentes de recursos, que están al borde de la llamada exclusión social.

El concepto fue impulsado por el papa Francisco, e incluye a las personas sin hogar, parados, refugiados, ancianos, personas que viven en soledad, etc. Es en Fratelli Tutti, "Hermanos Todos", donde el papa Francisco propone un amor universal, para reconocer la dignidad de todas las personas.

En el momento actual, en determinados ámbitos, se da una especie de aporofobia, esto es, fobia a las personas pobres, todo ello tal vez, motivado por el ambiente materialista, individualista y práctico que se respira en la sociedad actual.

A título ilustrativo, diremos que aporofobia fue palabra del año por la FundéuRAE en 2017.

La aporofobia es el rechazo hacia las personas en situación de pobreza o desfavorecidas, en el sentido más amplio.

No olvidemos que en la sociedad actual hay más pobreza real que la que se aprecia a primera vista.

Hemos de ser sumamente observadores y ampliar el campo de la pobreza, más allá del aspecto meramente económico, a otros aspectos como el cultural, laboral, formativo, etc. sin olvidar que, aun teniendo un trabajo, se puede estar en situación de pobreza.

El tema merece una reflexión en profundidad.