Decepción por la no construcción de la residencia de mayores en Muelas del Pan

No doy crédito a la noticia que he leído en La Opinión de Zamora sobre la negativa de la Junta de Castilla y León al proyecto de la construcción de una residencia para mayores en Muelas del Pan.

Señores políticos (todos), cuando llegan las elecciones, de cualquier tipo, se les llena la boca de ofertas y promesas de que hay que mejorar el ámbito rural. ¿Para qué? Creíamos que era para solucionar los problemas, no para crearlos y en consecuencia nos sentirnos decepcionados una y otra vez.

La España vaciada se va a vaciar más, los pueblos tenemos ideas y velamos por la "sostenibilidad" y por ello, creemos que no nos merecíamos que proyectos como el de la construcción de la residencia para mayores en Muelas del Pan sea rechazado. Y me pregunto, ¿conocen la vida de los pueblos, sus gentes, sus relaciones sociales, sus costumbres, necesidades…? Creo que cuanto mayores somos más nos damos cuenta de que necesitamos de una continuidad con nuestro entorno, vecinos, amigos, familiares… Nos gusta estar dentro de nuestro terruño.

Siento decirles, a los que están en los despachos, que hay que acercarse más a las gentes de los pueblos, no solo para pedirles el voto y alcanzar el poder, sino también para conocerlos y solucionar sus problemas y proyectos que hacen para mejorar sus vidas.

Una residencia de mayores no solo es para acoger a personas que lo necesitan, también se crean puestos de trabajo que ayudarían a asentar y dar vida a la población joven en zona rural y muy posible ilusionar a gente emprendedora en otras actividades.

Sé que piensan que unos cuantos votos no les preocupan, pero desde pequeña me dijeron "un grano no hace granero, pero ayuda al compañero".

Por todo ello debemos seguir luchando por nuestro bienestar, y uno de ellos era nuestra residencia. Los pueblos existen, viven, tienen creatividad y tienen esperanza a pesar de muchas zancadillas que se nos ponen.

Reflexionen, el mundo rural en Castilla y León es muy grande y, aunque cada vez más vaciado, existimos.

Encarnación Rodríguez Pérez