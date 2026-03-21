El precio de depender de otros

Hay cosas que no se notan… hasta que fallan. La energía es una de ellas. Durante años la hemos dado por sentada. Abrimos el grifo, encendemos la luz, subimos la calefacción y todo responde. Sin ruido. Sin preguntas. Pero basta con que algo se tense a miles de kilómetros (un conflicto, una decisión política, un corte de suministro) para que ese equilibrio invisible empiece a crujir.

Lo estamos viendo otra vez. Cada vez que hay inestabilidad en Oriente Medio, el mercado energético reacciona casi de inmediato. El petróleo sube, el gas se encarece, los mercados se ponen nerviosos. Y eso, aunque nos pille lejos en el mapa, acaba llegando a casa en forma de facturas más altas, incertidumbre y una sensación incómoda de dependencia.

Porque en el fondo ese es el problema. Europa, y España en particular, llevan décadas apoyándose en energía que no controlan. Gas que viene de fuera. Petróleo que depende de rutas sensibles. Decisiones que se toman en otros países, en otros contextos, con otros intereses. Todo eso funciona… hasta que deja de funcionar.

Desde un punto de vista físico, el sistema energético es bastante sencillo de entender. Para que la red funcione hace falta equilibrio constante entre lo que se produce y lo que se consume. Ni más ni menos. Y además hace falta estabilidad. No basta con generar energía cuando se puede, hay que garantizarla cuando se necesita. Ahí es donde entra una diferencia que muchas veces se pasa por alto.

No todas las fuentes de energía se comportan igual. Algunas dependen de condiciones variables. Otras son capaces de producir de forma continua, independientemente del tiempo o del contexto externo. Esa capacidad de generar de manera estable es lo que en ingeniería se conoce como potencia firme. Y es una pieza clave en cualquier sistema eléctrico serio.

Cuando un país renuncia a parte de esa estabilidad, inevitablemente aumenta su dependencia. Depende más del exterior, de los mercados, de las condiciones climáticas o de decisiones que no controla. Y eso tiene un precio. A veces económico. A veces estratégico.

En este contexto, la energía nuclear vuelve una y otra vez al centro del debate. No porque sea perfecta, no lo es, sino porque aporta algo que pocas tecnologías pueden ofrecer al mismo tiempo. Desde una producción constante y baja emisión de carbono hasta una independencia relativa de los vaivenes geopolíticos.

Mientras el gas sube al ritmo de los conflictos y el petróleo responde a tensiones internacionales, una central nuclear sigue funcionando con la misma lógica de siempre. Es, en cierto modo, ajena al ruido exterior. Por eso cada vez que hay una crisis energética, Europa vuelve a mirarla. Y por eso también resulta llamativo que algunos países mantengan decisiones tomadas en contextos distintos, cuando la realidad ha cambiado de forma tan evidente.

No se trata de abrir un debate ideológico. Se trata de entender cómo funciona un sistema complejo y qué implica depender de factores que no controlamos. Porque la energía, al final, no es solo una cuestión de producción. Es una cuestión de seguridad, de estabilidad y, en cierto modo, de soberanía.

Quizá durante años no ha sido evidente. Todo funcionaba. No hacía falta pensarlo demasiado. Hasta que vuelve a recordárnoslo la realidad. Siempre desde fuera. Y casi siempre a un precio más alto.