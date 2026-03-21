Incómoda huelga

También a mí me ha tocado de lleno y donde más me duele, en el dolor, la huelga de médicos en Zamora. Tenía consulta, relativamente urgente, y cuando llegué una amable enfermera me dio las gracias por acudir comentando que el especialista que me tocaba en suerte se había sumado a la huelga. ¿Cuándo me volverán a citar? Es una incógnita difícil de despejar.

No estoy enojada con los huelguistas. Si acaso con la ministra del ramo que tiene muy cabreados a todos los galenos. Estimo que razón no les falta. La culpa la tiene el borrador del nuevo Estatuto Marco para sanitarios que no contempla las inasumibles cargas de trabajo, amén de otros inasumibles aspectos, que tienen a los médicos en pie de guerra. La situación está enquistada. La ministra es de las que no da su brazo a torcer. Y eso que ella también es galena. Pero como lleva toda su vida adscrita a la política, ve la profesión y a los profesionales con otros ojos.

Ocurre que los paros que llevan a cabo provocan la cancelación de miles de citas, consultas y operaciones. Cancelaciones de las que no se avisa a los pacientes, con la pérdida de tiempo y dinero que eso supone, sobre todo para quienes se desplazan desde el medio rural. A mí los paros ya me han partido al medio en dos ocasiones. Deseo de corazón que no haya una tercera. Servidora es de las pacíficas, pero hay pacientes que se lo toman muy a mal. También tienen razón.

En sus comparecencias al respecto, la ministra saca pecho consciente de que tiene la sartén por el mango y el mango también, pero ¿hasta cuándo? Situación tan lamentable no se puede eternizar. Hay que buscar soluciones, hay que tener la necesaria capacidad dialogante, ceder en los aspectos que más desfavorecen el trabajo de los médicos y hablar con seriedad, con sentido común, sin chulerías y esas cosas que a nada contribuyen.

A los afectados, nos han hecho la puñeta. Pero los afectados también queremos unos médicos contentos, amables, felices, dispuestos, empáticos porque, a fuer de ser sincera, algunos no pueden ser más antipáticos, indiferentes y ecpáticos, hasta el punto de que actúan con una superioridad, pretendidamente humana, insultante, con sus pacientes. Menos mal que son los menos. Pues nada, a ver si se resuelve lo de las guardias y otras cuestiones de calado y todo vuelve a la normalidad.