Nuestra vida "en pausa"

Hemos celebrado hace unos días el 8M, Día Internacional de la Mujer, y el próximo lunes 23 es el Día de la Conciliación y la Corresponsabilidad, y volvemos a dar un paso al frente para visibilizar una realidad, la nuestra, que dista aún mucho de ser igualitaria.

Son muchas aún las barreras, frenos y dificultades que nos imposibilitan trabajar en igualdad de condiciones y, en esta ocasión, hemos puesto el foco en la vulneración permanente que sufrimos de nuestro derecho a poder conciliar la vida laboral con la personal y familiar.

Las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas trabajamos para mejorar la salud y vida de las personas y nos encontramos con que nuestras vidas quedan relegadas y "en pausa" por un sistema que no reconoce ni respeta nuestro tiempo. Nuestro derecho a tener una vida fuera del hospital, del centro de salud, de la residencia... donde trabajamos.

La falta de conciliación se ha normalizado a lo largo de los años y sus perjudiciales consecuencias se han ido agravando mientras que administraciones públicas, como la Junta de Castilla y León y empresas sanitarias privadas no han priorizado la implementación de las medidas y actuaciones necesarias para acabar con esta situación.

Trabajamos a turnos, por las noches y durante los fines de semana y festivos, y lo hacemos sufriendo permanentes cambios de turno de "última hora" por supuestas necesidades de servicio, contratos precarios, falta de sustituciones y una permanente sobrecarga asistencial...

Este es nuestro día a día, una realidad laboral fruto de decisiones políticas que priorizan el ahorro económico por encima de todo y que suponen un claro perjuicio para las y los profesionales sanitarios que hacen posible que no "colapse" el sistema sanitario y sociosanitario de Castilla y León.

Este año, desde SATSE hemos querido realizar una radiografía detallada de lo que está pasando y hemos preguntado a nuestras compañeras y compañeros, aquí, en Castilla y León y en el resto de las autonomías. Esta encuesta forma parte de la campaña ‘Que no dejen tu vida en pausa’.

Las conclusiones son muy preocupantes. Entre otras, el hecho de que los problemas para conciliar su vida laboral con la personal han afectado la salud física y mental de 6 de cada 10 enfermeras/os y fisioterapeutas y que 6 de cada 10 se han planteado, incluso, abandonar su profesión.

Además, el 62 por ciento cree que los problemas de conciliación afectan mucho a su desarrollo profesional y laboral. Perdemos todo tipo de oportunidades (formación, promoción, reconocimiento retributivo...).

No podemos tampoco hacer, en muchas ocasiones, planes a corto, medio y largo plazo y es que un 47 por ciento de los profesionales recibe su planificación con menos de 30 días. Nuestra familia, nuestra pareja, nuestra vida, en definitiva, queda relegada a un segundo plano sin justificación ni compensación alguna.

Una decisión adoptada por los mismos responsables públicos o políticos que no quieren darse cuenta de que la falta de conciliación, no solo la pagan enfermeras/os y fisioterapeutas, sino también las y los pacientes y el sistema sanitario y sociosanitario que pierden talento, experiencia y estabilidad en la atención y cuidados.

Otras cifras que llaman la atención son que el 55 por ciento asegura que los problemas de conciliación afectan mucho a su economía y un 70 por ciento remarca que tuvo obstáculos o dificultades para disfrutar de permisos o adaptaciones de su empleo.

No lo podemos permitir. Es por eso que, desde Satse, seguimos trabajando y presionando. En Castilla y León exigimos una dotación adecuada de las plantillas de enfermeras/os y fisioterapeutas. Y es que 6 de cada 10 subraya que una de las dificultades para conciliar es la falta de personal en su lugar de trabajo. Asimismo, demandamos una nueva ponderación de la jornada de turno rotatorio porque la tabla lleva unos 20 años sin actualizarse.

Por otro lado, a nivel estatal, hemos conseguido ya que el anteproyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario contemple distintas mejoras en materia de jornada laboral y conciliación de las que, una vez se apruebe esta norma, podrá beneficiarse el personal de Castilla y León.

No nos engañemos. Nunca habrá igualdad si las mujeres tenemos que elegir entre cuidar a otras personas y cuidarnos, entre avanzar profesionalmente o atender a nuestra familia, entre nuestra salud física y mental y el trabajo que desarrollamos.

Por ello, nuestro mensaje es rotundo. No vamos a seguir pagando la falta de conciliación con nuestro futuro. No vamos a permitir que dejen "nuestra vida en pausa". n