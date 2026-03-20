Las versiones de la historia

Mirar hacia atrás siempre genera controversia (sobre todo para algunos). Es curioso que en pleno siglo XXI haya quién siga pensando que España todo, siempre, lo ha hecho bien. Sin un error, sin un fallo, sin nada reprochable. Y si por alguna casualidad hay que reconocer que algo se ha hecho mal, siempre ha sido por culpa de otros. Porque al parecer los españoles tenemos una suerte de halo especial que nos ha hecho ser increíbles y perfectos a lo largo de la historia.

Ahora resulta que los Reyes Católicos, los mismos que instauraron la Inquisición o que en 1492 acabaron con la convivencia multicultural de España con la expulsión de los judíos, fueron unos ángeles caídos del cielo en lo que a la conquista de América respecta. Al menos, para los que han puesto el grito en el cielo después de que el rey Felipe VI reconociera públicamente los abusos que se cometieron en la Edad Media. ¿No se han parado a pensar por un momento que igual el rey podría tener razón?

Está claro que hay quien mira a la historia con ojos distintos. O, mejor dicho, con los ojos que le interesan. En vez de aprender de los errores del pasado y de reconocer que la "obra civilizadora" fue una invasión en toda regla, en la que había que imponer el cristianismo y la sumisión de los "salvajes" porque las culturas americanas eran una aberración y no merecían ni el más mínimo respeto; hay quien sigue loando comportamientos de los que no deberíamos enorgullecernos.

Si hay quién no sabe analizar la historia, aprender de los errores y reconocer que no todo fue "tan bonito", no es de extrañar que nos desayunemos ciertas barbaridades. Cualquier día aparece en un programa electoral la recuperación de la Santa Inquisición.