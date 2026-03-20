Ponle freno al móvil

Cuánta razón encierra la frase que reconoce: "Cuando el teléfono estaba atado a un cable, los humanos eran libres. Ahora el teléfono está libre y el humano atado a él". No seré yo quien discuta que el móvil nos acerca a las personas que están lejos, pero no por eso dejo de reconocer que, cuántas veces, el teléfono nos aleja de las personas que tenemos sentadas a nuestro lado. No voy a hablar de los que comen, duermen y viven pegados al teléfono, pero sí de los que, a causa del móvil, atentan contra la seguridad vial que ya no es sólo cosa de conductores.

Hablo de los que van por la vía pública ensimismados con el móvil en cuestión. Dificultando la libre circulación de otros peatones, tropezándose con el mobiliario urbano y cruzando indebidamente la calle, lo que provoca accidentes que podrían haberse evitado perfectamente si no fuera por esa adicción que, para muchas personas, jóvenes y no tan jóvenes, supone el uso del móvil.

En la calle el móvil es un incordio de tomo y lomo. Vale contestar una llamada, deteniéndose para atenderla, pero no hay que hacer el camino, chateando, hablando e incluso jugando con esos miles de trampas que nos proporcionan estos artilugios endiablados que vuelven lelas a algunas personas. No hay más que observar los rostros de los que después de un buen rato pegados a la pantalla del móvil, levantan la cabeza para tratar de conectar con la realidad, están como idos. Además, el móvil tiene el don de la inoportunidad.

Pues bien, según el último Estudio sobre la percepción de los peatones en España, elaborado por el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA, ocho de cada diez ciudadanos que viven en municipios de más de 100.000 habitantes están a favor de sancionar a aquellos peatones que crucen la calle distraídos por el uso del teléfono móvil. Se van a hinchar a poner multas. Es el mejor nicho de recaudación para los agentes de la Policía Municipal y aún la propia DGT.

La presentación del estudio ha servido de marco para el lanzamiento del Manifiesto Ponle Freno 2030. Este documento busca reducir a la mitad las cifras de peatones fallecidos y heridos graves para el final de la década. A ver si, a través de la sanción, encuentran la debida concienciación.