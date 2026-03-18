Elecciones de los vacceos

Los resultados electorales es lo que tienen, que descosen las entrañas y ponen a la intemperie deseos y frustraciones. Se llenó la bolsa de humores inconfesables, el voto hizo carne, abrió una espita minúscula pero suficiente y el contenido explotó. Conclusión, que todos pensamos que los contrarios se equivocaron al meter la papeleta: que si el método D´hondt, que si una ¿anomalía? democrática, que si los que están contra la fiesta dieron la alegría a los que solo mandan en La Moncloa... Sea como fuere, la matemática maquillada es así de justa e injusta. Y punto. Y en nada, ojo, llega la primavera, qué nadie se equivoque de calendario.

Y lo que toca ahora a esta Zamora nuestra y a Castilla y León como entidad responsable de haber hecho a España —sí, sí, hay que decirlo— es seguir conviviendo con su destino y cambiarlo, que ya está bien de victimismo. Nadie sabe lo que va a ocurrir mañana, por tanto vamos a trabajar para que sea mejor que hoy. Mire, sin ir más lejos, un grupo de gente de la Tierra del Vino anda —andamos— ilusionada con hurgar en el poso del pasado por si nos sirve para mejorar el futuro. Así somos de conservadores y progresistas.

Este viernes, en una sesión extraordinaria (ocho de la tarde, sesión de actos del Colegio Universitario de la capital) del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA que presenta Carmen Ferreras, un grupo de arqueólogos y arqueólogas de Valladolid y Zamora junto con un entusiasta colectivo vecinal dará —daremos— a conocer una ambiciosa iniciativa, un plan de excavaciones en la Cuesta El Viso de Bamba, donde se asienta el yacimiento vacceo más importante al sur del Duero, declarado BIC por la Junta en 2013. Este yacimiento acumula vestigios de todo tipo —y así se ha demostrado en una primera campaña de excavaciones y en prospecciones anteriores— de la época vaccea, una etnia celta extendida en la Edad del Hierro por 40.000 kilómetros cuadrados de lo que hoy es Castilla y León.

El viernes será presentada públicamente la campaña de "crowdfunding" o mecenazgo para financiar las excavaciones, avalada por Hispania Nostra, y la iniciativa para captar apoyos de entidades e instituciones. Ya se sabe que en la Cuesta El Viso hay un "oppidum" —asentamiento— importante, pero se buscan también indicios de que allí, en el farallón, duerme la Arbucala que en el 220 antes de Cristo se enfrentó al general cartaginés Aníbal Barca, según las fuentes clásicas. Y todavía más: se excavarán los restos de la ermita donde estuvo, hasta mediados del siglo XVIII, la patrona de Tierra del Vino, la Virgen del Viso. Se esperan grandes sorpresas, ya verán, ya.