Cuba se apaga

En realidad lleva apagada muchos, demasiados años, desde que los Castro le robaran el brillo y el esplendor del que gozó en otro tiempo. Porque Cuba no es pobre, la han empobrecido los mandatarios comunistas que se han enriquecido a costa del pueblo a lo largo de 66 años. Ya en 2006 la revista Forbes incluyó a Fidel Castro en su lista de mandatarios más ricos del mundo, estimando su fortuna en hasta 900 millones de dólares.

El apagado al que ahora me refiero no es en absoluto metafórico. La falta de energía en el país y los constantes apagones que sufre están incendiando la ira de los cubanos contra el régimen. Las cosas están peor que nunca. Y Díaz-Canel, el heredero del Régimen, se muestra incapaz de proporcionar soluciones. La desesperación de los cubanos por los cada vez más prolongados apagones, casi 20 horas al día sin electricidad, lo que repercute en los alimentos y la atención médica, es palmaria.

No se le puede echar la culpa de todo a Estados Unidos, por su bloqueo energético, esto viene de antiguo. Nunca el régimen se ocupó y preocupó por dotar de las infraestructuras necesarias a unas ciudades, incluida la propia capital, que se caían de viejas. Quizá las zonas turísticas. Por eso cuando escucho a los Iglesias, Monedero y Errejón defender con uñas y dientes al régimen cubano, me rebelo. Que hablen con los cubanos exiliados en España. No hablo de exiliados políticos, hablo de ciudadanos que tuvieron que salir de su país para seguir viviendo.

La situación de escasez en Cuba es insoportable. En los primeros meses de este año se ha recrudecido de forma alarmante afectando también al turismo y al cierre de muchos establecimientos hoteleros, que son la principal fuente de ingresos de la isla. Los cubanos se han quedado sin trabajo, sin ingresos y sin luz. Son tres las palabras que gritan, ojalá que no en el desierto del olvido: “Corriente. Comida. Libertad”. Las tres fallan estrepitosamente y el régimen no da su brazo a torcer, no muestra empatía con los ciudadanos.

Pero, ya ve, de esto no se habla en los telediarios y se escribe demasiado poco no se vaya a enfadar la izquierda a la izquierda del Gobierno de España y le joroben el mandato al presidente. No obstante, parece inevitable el final de la era castrista.