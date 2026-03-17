IA vs Imaginación

Todo el desarrollo que supone activar la imaginación en nuestro sistema cerebral –con la puesta en marcha del entramado límbico basado en la cognición adquirida durante nuestra existencia– ha cambiado. Ahora, la IA (ChatGPT) se solapa sobre la cognición humana, elevando falsamente nuestro pendenciero ego. Se plantea como muy difícil el desarrollo natural del extraordinario avance del Homo sapiens.

Jesús Sánchez Ajofrín