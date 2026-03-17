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Cartas de los lectores

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IA vs Imaginación

CARTAS | Se plantea como muy difícil el desarrollo natural del extraordinario avance del Homo sapiens

Inteligencia artificial.

Inteligencia artificial.

Todo el desarrollo que supone activar la imaginación en nuestro sistema cerebral –con la puesta en marcha del entramado límbico basado en la cognición adquirida durante nuestra existencia– ha cambiado. Ahora, la IA (ChatGPT) se solapa sobre la cognición humana, elevando falsamente nuestro pendenciero ego. Se plantea como muy difícil el desarrollo natural del extraordinario avance del Homo sapiens.

Jesús Sánchez Ajofrín

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