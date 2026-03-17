Atención Primaria: el corazón de la sanidad que la política sigue ignorando

Cada mañana entro en la consulta, me pongo la bata y saludo al primer paciente del día. Muchas veces es un vecino al que también encuentro por la calle o en el supermercado. Así funciona la medicina de familia: no atendemos números, atendemos personas. Vidas que forman parte de la misma comunidad en la que vivimos.

Ser médico residente de Medicina de Familia y Comunitaria en Zamora y, al mismo tiempo, concejal con responsabilidades de gobierno, me sitúa en una posición privilegiada para el análisis. Me obliga —o quizá me empuja— a mirar la sanidad desde dos lugares distintos: desde la consulta y desde la gestión política. Y la conclusión a la que llego, día tras día, es la misma: estamos permitiendo que el eje vertebral de nuestro sistema sanitario, la Atención Primaria, se debilite peligrosamente.

Cuando la Atención Primaria se debilita, todo el sistema se resiente. Cuando falla la base, falla todo lo demás. El resultado es evidente: urgencias saturadas, consultas hospitalarias colapsadas y listas de espera que no dejan de crecer. Es el efecto dominó de una decisión política muy concreta: descuidar el pilar que sostiene todo el edificio sanitario.

Los datos hablan por sí solos. Para mantener el sistema a flote se ha recurrido a soluciones provisionales y cortoplacistas que comprometen el futuro: jubilaciones estiradas por necesidad y, lo más preocupante, la contratación de profesionales sin la especialidad MIR.

El problema de estas decisiones “provisionales” es que nunca se reparten de forma equitativa. La mayoría de estos contratos terminan en los pueblos, en consultorios donde la población es más envejecida, más vulnerable y donde el médico de familia no es solo un profesional sanitario, sino muchas veces la primera —y a veces la única— puerta de entrada al sistema de salud.

La excusa recurrente de la Junta es la "falta de médicos" a nivel nacional. Es una verdad a medias que esconde una gran ausencia: la de propuestas propias. Mientras otras comunidades autónomas exploran incentivos para zonas de difícil cobertura, mejoras en los cupos o una reordenación real de los recursos, aquí parece imponerse la ley del mínimo esfuerzo político: contratar personal sin especialidad.

Como residente que se está formando dentro de este sistema, duele ver cómo se degrada el prestigio de nuestra profesión. Como concejal, indigna comprobar cómo se abandona a territorios como Zamora. No podemos aceptar que el código postal determine la calidad de la atención médica o incluso la esperanza de vida. No basta con que haya alguien sentado en la consulta para dar la sensación de que el sistema funciona.

Necesitamos una Atención Primaria que sea el corazón del sistema, no su sala de espera. Necesitamos reconocer que vivir en un pueblo no puede significar tener menos derechos. Necesitamos, en definitiva, una gestión política que deje de tratar la salud como un gasto a recortar y empiece a asumirla como lo que realmente es: un derecho público y fundamental.

Por dignidad, por justicia y por nuestra tierra, ya va siendo hora de exigir una sanidad de primera para todos.