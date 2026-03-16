Teocracia: menuda gracia

Parece que la razón por la que ciertos ciudadanos del mundo rico están a favor de atacar a Irán se basa en que allí el régimen es una "teocracia". Teocracia es la expresión que se usa para definir una sociedad en la que el Jefe del Estado es Dios (bueno su representante en la Tierra).

Que yo recuerde teocracias actuales son el Vaticano, Irán, Afganistán, EEUU (recuerden que Trump dice que fue ungido por Dios salvándolo del atentado que sufrió para que cumpla sumisión: "América primero"). Etc.

Que los mandatarios de un país digan que lo son "por la gracia de Dios" les es necesario para engañar a los pueblos (de hecho, en las monedas del Dictador Franco ponía que lo era "por la gracia de Dios").

Todo porque la experiencia les indicó a los poderosos que no basta con la fuerza bruta para domar a un pueblo, y por eso a las gentes hay que meterles en la cabeza supersticiones que les hagan dóciles y sumisas. Incluso las monarquías hacen el traspaso de la corona mediante ceremonias religiosas (con protocolos diferentes según el misticismo de la zona).

Y el problema está en que todas las religiones tienen un factor común: son machistas. Son un invento de los machos para consolidar el machismo. Y por eso, en las teocracias donde Dios no es todavía el dinero, las mujeres están a merced de sus machos.

Para ello las obligan a ir tapadas, no las dejan salir, ni estudiar, las maltratan "lo normal", etc. e incluso pueden tener a más de una por "esposa" (a su servicio y merced).

Bien es verdad que el Estado Vaticano (estado teocrático por excelencia) es un estado modelo en cuanto al pacifismo pues no emplean ni un euro en armas (salvo esas lanzas tan simpáticas que llevan los de la guardia papal). Al tiempo que su machismo es benigno pues a las mujeres, aunque las tapan bastante (con hábitos varios) parece que eso y ciertas pérdidas de libertad son voluntarias (aunque también hay mujeres en Irán que por Dios están dispuesta a sacrificar su vida para ir al paraíso).

Verifiquemos ahora la prueba de la raíz machista de las distintas religiones. Recuerden que todas ordenan "tapar a las mujeres" (que son el pecado) para que no sean deseadas por el prójimo. Ese criterio machista es el que provoca el error de usar el cuerpo de la mujer como un "desnudómetro" (termómetro que mide la desnudez permitida por cada Fe). El "desnudómetro" se usa así: Si las mujeres deben taparse de pies a cabeza (con burka) entonces en Occidente se considera que ese Dios no es el verdadero; mientras que si sólo deben taparse las zonas pudendas alabado sea el Señor. Al tiempo en Oriente el "desnudómetro" se usa al revés.

Siendo pues todo relativo, atacar a un país teocrático es peligroso por si resulta que su Dios es el verdadero (que nunca se sabe) y vamos al infierno.

Sigan las pruebas de que las religiones son un invento machista con 2 ejemplos cercanos.

Apareció en escena en TVE una comentarista (Sarah Santaolalla) mostrando, además de una gran inteligencia, preparación y valentía de roja, un cierto atractivo potenciado por su informalidad al vestir. Pues bien, la reacción de la derecha inculta (incluida la de una comentarista machista que aludió a sus tetas) busca hacer que se encierre en casa y en su vestimenta.

A la vez, habiendo aparecido en las listas de IU+SUMAR+EQUO, como nº 2 de la lista por Valladolid una mujer (Marina Etxebarría) de gran inteligencia, preparación y valentía de roja, pero con un cierto morbo para las derechas cerriles por su carácter "trans", ha empezado a recibir insultos y ofensas además de despropósitos como afirmar que la citada candidatura no es una lista cremallera porque según esas mentes machistas ella no es mujer.

Más vale que cada uno crea lo que crea pero que respete a su prójimo como así mismo.