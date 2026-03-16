Irán no es Venezuela

No he descubierto nada nuevo. De eso incluso se dan cuenta los niños. Quien sí creyó que Irán era pan comido es el presidente estadounidense, Donald Trump. El yanqui consideró la estrategia empleada en Venezuela como el modelo ideal para aplicarlo a Irán, pero nada le ha salido como esperaba. Nadie, con dos dedos de frente, esperaba que la cosa se solucionara en veinticuatro o cuarenta y ocho horas y que con dos pepinazos iban a ganar una guerra no declarada en la que Netanyahu y Trump nos han metido a todos, con las consecuencias que estamos sufriendo. Y esto no ha hecho más que empezar.

El hastío del pueblo iraní, que ya empezaba a tomar las calles y manifestar su desencanto y su enfado con el régimen de los ayatolás, hubiera sido suficiente de haberlo dejado madurar más en el tiempo. Pero Trump mostró una vez más su impaciencia y su ambición imperialista desbaratando lo que tenía visos de estar llevando al final de sus días al régimen. La muerte del líder supremo Alí Jamenei, quien dirigió hasta el último minuto de su vida el destino de su país, hacía presagiar la victoria de la que tantas veces ha blasonado Trump sin más argumentos que su propio interés. Pero las cosas no salieron como esperaba.

Los clérigos iranies designaron a Mojtaba Jamenei, hijo del anterior, para convertirlo en el nuevo líder supremo del Irán, en un claro desafío a Estados Unidos y a Israel, frustrando las esperanzas del presidente americano y del premier hebreo. Evidentemente el clérigo iraní no es la moldeable Delcy Rodríguez, ni siquiera Miguel Díaz-Canel, el actual presidente cubano que ha confirmado conversaciones con EE UU tras la asfixia a la que Donald Trump le ha sometido a lo largo de tres largos meses.

Trump se ha quedado sin marionetas a las que subir al "trono" puesto que como él mismo ha reconocido las personas que tenían in mente han muerto en los bombardeos. No contempla el ofrecimiento de Reza Pahlavi, hijo del ex Sha, exiliado en Estados Unidos, como tampoco ha contemplado en ningún momento la vuelta de María Corina Machado, a pesar de haber ganado las elecciones de 2024 que se apropió Maduro. Y la guerra continua. Y el crudo se pone por las nubes por el cierre del estrecho de Ormuz. Y todos los países son un poco más vulnerables cada día. Y, nadie nos asegura si, al final de la contienda, habrá un Oriente Medio más estable o más caótico.