No, no se crean que me ha dado un patatús en la chinostra o que estoy en fase de trastorno mental transitorio (o crónico). Escribir nada menos que "El mundo encantado" en estos tiempos que nos está tocando vivir es como para hacérselo mirar y pedir consulta urgente en un diván. ¿Encantado?, ¿se puede hablar de "encantado" con bombardeos, destrucción y muerte en Oriente Próximo, en Ucrania, en Gaza?, ¿cabe hacerlo con la economía mundial temblando, lo que puede significar miseria, hambre, pérdida de empleos, sufrimiento en millones de personas que solo quieren vivir tranquilas y sacar adelante a sus familias? Hay ya individuos y países que se están forrando con la crisis energética, con la carestía del petróleo, con el incremento salvaje del gas, con la subida de los alimentos, con el miedo que aterroriza a la población. Y quien se está enriqueciendo hasta extremos pornográficos con la fabricación y venta de armas, cada vez más caras, más sofisticadas. A esos les importa un bledo que haya niños masacrados en Teherán, que perezcan civiles en Tel Aviv, que Líbano quede arrasado y miles de ciudadanos tengan que huir de sus hogares y refugiarse allá donde hallen un techo. Este es, a grandes rasgos, el panorama actual.

Pero he escrito "El mundo encantado", y conviene explicarlo. Y más hoy que los castellanoleoneses estamos llamados a las urnas. Con el "encantado" no me refiero a que las cosas vayan bien, a que uno esté satisfecho con algo. No, ese adjetivo forma parte esencial del título de un libro que acaba de caer en mis manos y que estoy devorando. Me está sirviendo de contrapunto y cura vital ante la aridez de la campaña que finalizó el viernes. Se trata de "El mundo encantado de Castilla y León", escrito por Jesús Callejo con ilustraciones, impactantes, inquietantes, de Tomás Hijo. Abarca 44 narraciones de leyendas, mitos, seres imaginarios que han creado la fantasía y el miedo a lo largo de los siglos en esta tierra nuestra. Hombres-lobo, fantasmas buenos y malos, brujas, encantadores, tesoros escondidos, ogros, gigantes, mozas con poderes sobrenaturales. En el caso de Zamora figuran cinco apartados: "El moro malhumorado de Carpurias", "El lobishome Vicente", "La rucha de Sayago", "La cabeza parlante de Tábara" y "Las visiones fatales de Fuentes de Ropel". Interesan, estremecen, nos llevan a un pasado lejano, pero aún presente, sin teles ni móviles donde las conversaciones vecinales y la imaginación desbordada buscaban explicaciones a fenómenos sobrenaturales, milagrosos.

La obra contiene un prólogo en el que la abuela Demetria le cuenta a su nieta de qué va la copla. Incluso tiene que explicarle el significado de palabras como "brasero" y "filandón" y asegurarle que esas leyendas, esos sortilegios, esos seres raros y fascinantes han sido, y siguen siendo, el alma de muchos pueblos. ¿No existen todavía, y quizás por siempre, cuevas encantadas, castillos mágicos, rocas sobre las que dejó su huella el caballo de un santo o de un ángel? Claro que sí. Por ese motivo los autores afirman que "este libro se propone sacar del baúl de los recuerdos a esos seres que estaban acumulando polvo en la memoria colectiva". Y añaden: "Vamos a ponernos en plan abuela Demetria y a hacer justicia a ese folklore que no entiende de fronteras ni de política, pero sí de buenas historias. Porque, al final, el cuento es la lengua materna del mundo entero". Y ese cuento, esa lengua materna, están recogidos y acunados en un libro que chicos y grandes tendríamos que leer. Y si hay dudas, preguntar a las abuelas demetrias de turno que estarán encantadas de hablar del tema.

"El mundo encantado de Castilla y León". Pensemos en esos "encantos" mientras transcurre una jornada que nos proporcionará un gobierno para esta tierra. Cuando se haga el escrutinio, sabremos qué puede esperarnos de aquí a cuatro años. A ver si alguno de los seres mágicos y sobrenaturales que pueblan nuestro universo nos echa una mano. Falta nos hace.