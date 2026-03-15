Una cita con la responsabilidad democrática

Los castellanoleoneses afrontan este domingo una jornada de responsabilidad democrática más allá de la fiesta de la que suele hablarse cuando abren los colegios electorales. El recuento de los votos depositados en las urnas desplegadas por las nueve provincias permitirá medir el grado de confianza de los ciudadanos en los candidatos y partidos que durante los últimos quince días han dicho conocer cuáles son los problemas de esta tierra y prometido soluciones. La papeleta encarna la expresión universal de la igualdad, la libertad de pensamiento y opinión, la ausencia de discriminación y la soberanía popular. Un contrato social que insta a los electores a tomar partido para dominar las riendas de su futuro. Hoy los ciudadanos están llamados a acudir a las urnas para que su voz resuene con la fuerza que exigen las dificultades, desafíos y oportunidades de la comunidad autónoma para los cuatro próximos años.

Pese a la creciente desafección política, no debería existir divorcio que justifique el 40 por ciento de abstención que los zamoranos cargaron como una losa sobre las espaldas de sus representantes públicos hace cuatro años y un mes. El desinterés, la apatía, fue toque de atención de los vecinos a una clase gobernante que sienten lejana. Pero la desmovilización como forma de enmienda a la totalidad tan solo funciona en la teoría; en la práctica erosiona la democracia.

Cabe preguntarse, en una jornada como la de hoy, qué puede hacer la Junta de Castilla y León por uno mismo. La respuesta ha de ser necesariamente prolija, puesto que el gobierno autonómico ostenta las competencias en las áreas de mayor impacto para la vida del ciudadano. Por sus despachos pasan las políticas de desarrollo económico y empleo, la organización sanitaria, el fortalecimiento de la educación, la protección del medio ambiente, el acceso a la cultura, el impulso a los servicios sociales y la defensa de los colectivos más vulnerables. Tiene capacidad de regular la presión fiscal y también de gestionar la llegada de fondos estatales y comunitarios. Y, sobre todo, tiene mucha capacidad de influencia.

Dar la espalda a las urnas en esta cita clave es dársela a las bases de un futuro que está por escribir. Casi 162.000 zamoranos tienen en sus manos determinar los designios de esta comunidad autónoma que es la más extensa de Europa, pero cuyos territorios, en el detalle, adolecen de los mismos problemas: despoblación, envejecimiento, dispersión geográfica, dificultad de acceso a los servicios públicos, falta de empleo y fuga de talento. Por primera vez en su vida, 6.700 jóvenes zamoranos se enfrentarán cara a cara con la democracia tras haber cumplido los 18 años. Ese es prácticamente el mismo número de personas que ha desaparecido del censo respecto a los últimos comicios. Un listado de votantes que crece desde fuera de las fronteras, con más de 22.000 electores que viven en el extranjero y otro puñado de miles que lo hacen en otras autonomías.

El resultado de las elecciones de este 15 de marzo impactará a buen seguro en las negociaciones que se mantienen abiertas en comunidades como Aragón y Extremadura, pero ese contrapunto nacional no debe desviar el foco de los intereses de Castilla y León, cuyas preocupaciones y problemas tienen la suficiente entidad por sí mismas como para acudir a votar pensando en el territorio. Tomar conciencia de la envergadura del reto en esta tierra es contribuir a colocar la primera piedra de la recuperación. Por eso, este 15 de marzo puede ser una fiesta, sí, pero de la responsabilidad democrática.