¿Por qué el cerebro intenta pensar lo menos posible?

La investigación muestra que la pérdida de memoria se acelera cuando el deterioro estructural del cerebro supera ciertos umbrales críticos. / Crédito: Milad Fakurian en Unsplash.

Hay una escena muy cotidiana que se repite cada día sin que le demos demasiada importancia. Salimos de casa, tomamos el mismo camino hacia el trabajo, giramos en las mismas esquinas y llegamos casi sin darnos cuenta. A veces ocurre algo curioso. Uno se pregunta a mitad de trayecto si ha pasado ya por cierta calle o si ha cerrado la puerta con llave. El cuerpo ha seguido funcionando, pero la cabeza estaba en otra parte. No es despiste. O al menos no del todo. Es el cerebro trabajando como mejor sabe hacerlo.

Aunque nos gusta pensar que estamos tomando decisiones constantemente, la realidad es más prosaica. El cerebro intenta pensar lo menos posible. No por pereza intelectual, sino por pura eficiencia energética. Mantener funcionando ese kilo y medio de tejido consume alrededor de una quinta parte de la energía total del cuerpo, incluso cuando estamos en reposo. Es un órgano extraordinario, pero también caro desde el punto de vista metabólico. Por eso busca atajos.

Cuando repetimos una acción muchas veces el cerebro tiende a convertirla en un hábito. Conducir, caminar por un recorrido conocido, preparar el café por la mañana o incluso escribir en el teclado son ejemplos de comportamientos que, tras suficientes repeticiones, pasan a ejecutarse casi en piloto automático. Las redes neuronales implicadas se reorganizan para que la tarea requiera cada vez menos esfuerzo consciente. Dicho de otra forma, el cerebro automatiza lo que puede.

Ese mecanismo tiene mucho sentido desde el punto de vista evolutivo. Si tuviéramos que analizar con detenimiento cada gesto cotidiano, desde abrir una puerta hasta cruzar una calle, viviríamos agotados antes de llegar a la hora de comer. La automatización libera recursos mentales para otras cosas más complejas. Pensar un problema nuevo, tomar una decisión importante o reaccionar ante una situación inesperada. Pero el sistema también tiene su lado curioso.

Por ejemplo, explica por qué solemos utilizar siempre el mismo camino aunque existan alternativas similares. Una vez que el cerebro ha construido ese mapa mental, cambiarlo exige más esfuerzo del que parece. También ayuda a entender por qué cuesta tanto modificar costumbres. No es solo una cuestión de voluntad. Las rutinas están literalmente grabadas en circuitos neuronales que se refuerzan con la repetición.

De ahí que empezar algo nuevo resulte incómodo al principio. El cerebro tiene que crear conexiones distintas, aprender otra secuencia de acciones, invertir energía en un patrón que aún no está optimizado. Con el tiempo, si perseveramos, esa novedad termina convirtiéndose también en rutina. Entonces todo vuelve a fluir con naturalidad.

Algo parecido ocurre con muchas de nuestras decisiones rápidas. En la vida cotidiana rara vez analizamos todas las opciones posibles. El cerebro utiliza atajos mentales, lo que los psicólogos llaman heurísticos. Son reglas simples que permiten tomar decisiones de forma rápida sin evaluar cada detalle. No siempre son perfectas, pero suelen ser suficientemente buenas para movernos por el mundo sin quedarnos bloqueados ante cada elección. En el fondo nuestro cerebro es una máquina extraordinaria para simplificar la realidad.

Y quizá eso explique algo que todos hemos experimentado alguna vez. Esos momentos en los que, de pronto, surge una idea mientras caminamos, conducimos o nos duchamos. Cuando la mente parece relajarse y deja de forzarse a pensar activamente, algunas conexiones aparecen casi solas. No es magia. Es el cerebro trabajando en segundo plano, reorganizando información mientras nosotros creemos estar descansando.

Así que la próxima vez que llegues a un sitio casi sin recordar el camino no te preocupes demasiado. Probablemente tu cerebro estaba haciendo justo lo que mejor sabe hacer. Ahorrar energía para lo importante.