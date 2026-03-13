Hasta siempre, compañero Guti

Hace pocos días aún arreglábamos el mundo. Hablamos largo y tendido, en una de esas charlas que ahora, con la perspectiva del golpe, se sienten como un auténtico testamento de vida. No hubo despedidas, solo el intercambio de pareceres de siempre, ese respeto que se cocina a fuego lento entre quienes, aun teniendo diferencias, saben que reman en la misma dirección.

No eras un trabajador de despacho ni de medias tintas. Eras un trabajador nato, de los que están donde se les necesita, de los que no preguntan "¿por qué yo?", sino "¿qué hace falta?". En el área de deportes, tu figura formaba parte del paisaje humano: siempre dispuesto, siempre en guardia, entregando tu tiempo de sol a sol. Porque para ti ser servidor público no era un horario, era una forma de estar en el mundo.

Como sindicalista, eras incombustible. Todos conocíamos ese momento en el que tomabas la palabra: sabíamos que tu discurso protrabajador fluiría con la pasión de quien no sabe callarse ante lo que considera justo. Defender a tus compañeros era tu vocación, y lo hacías con una vehemencia que solo tienen quienes creen ciegamente en lo que hacen. Discutir contigo era siempre un ejercicio de aprendizaje; podíamos no estar de acuerdo, pero jamás dudé de tu integridad ni de tu entrega.

Se ha ido un hombre que dio su vida por los demás, alguien que entendía que el bienestar colectivo se construye con el esfuerzo individual. Es una pérdida que duele, en lo profesional y en lo personal, porque llenabas los espacios con tu voz y con tu actividad constante.

Hoy las pistas y los pabellones están un poco más vacíos. Nos queda el eco de tus palabras y el ejemplo de tus manos, que nunca supieron lo que era el descanso si había algo que mejorar para el vecino o para el compañero.

Que la tierra te sea leve, Guti. Tu discurso, esta vez, queda grabado para siempre en la memoria de este pueblo al que tanto diste.