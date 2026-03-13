Cervezas y certezas

No sé si era o no su intención, pero les ha salido bien. El lema escogido por el PP para la campaña electoral tiene punch, hay que reconocerlo. Y el motivo es sencillo: "Aquí, certezas" es el eslogan más potente a la hora de hacer memes y juegos de palabras. Y, si no, que se lo digan a las redes sociales.

Son muchos los que conocen el cartel y el lema del PP para estas elecciones por esas otras opciones que han corrido como la pólvora. Una de ellas es "Aquí, cortezas", pero la que lo está "petando" es "Aquí, cervezas".

Reconozco que no puedo evitar pensar en las cervezas cada vez que veo una de las banderolas del PP por Zamora. Así que sí, más allá del chascarrillo, los populares han logrado que su lema sea el más viral y reconocible durante esta campaña electoral. Una repercusión que, certeza arriba o cerveza abajo, cuesta mucho dinero y mucho trabajo conseguir si se busca de forma planificada y organizada.

Si preguntas a cualquiera sobre cuáles son los eslóganes de PSOE y Vox, son pocos los que saben contestar. No entro a valorar si "Cambiemos el futuro" y "Sentido común" son buenos o malos eslóganes, o si son mejores o peores que "Aquí, certezas", pero lo que está claro es que no tienen "la chispa" que ha logrado el PP. Seguro que más de un voto se llevan el domingo por esa asociación de palabras.