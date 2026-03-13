Carta abierta a los candidatos y a los votantes de Castilla y León

A los candidatos y candidatas a las elecciones de Castilla y León, y también a quienes dentro de poco acudiréis a votar:

Os escribe alguien que se fue, pero que nunca se ha ido del todo.

La Universidad de Salamanca me dio dos licenciaturas. Años de estudio, de esfuerzo y de esperanza. Me formé con una idea —quizá ingenua—: que algún día podría devolver a mi tierra todo lo que ella me había dado.

Pero tuve que marcharme para trabajar.

Como tantos otros jóvenes de esta tierra que, después de años de preparación, descubrimos que el futuro profesional que buscábamos simplemente no estaba aquí. En mi caso, con dos licenciaturas en la mochila y muchas ganas de aportar, la oportunidad tuvo que encontrarse lejos de Castilla y León.

Y, sin embargo, sigo volviendo.

Cada fin de semana regreso a esta tierra que sigue siendo la mía. Vuelvo para ver a mi familia, para recorrer sus carreteras, para sentarme en los bares de los pueblos que aún resisten y para comprar en ese pequeño comercio rural que mantiene viva la economía local.

Intento, en la medida de lo posible, seguir formando parte de la vida de mi tierra.

Y, sin embargo, no puedo vivir en ella.

Por eso esta carta no es solo para quienes se presentan a gobernar. También es para quienes, dentro de poco, votareis.

Os pido algo muy simple: votad con cabeza.

Cuando escuchéis promesas, pensad en nosotros: en los que tuvimos que marcharnos para poder trabajar, en los que seguimos recorriendo cientos de kilómetros cada fin de semana para no perder el vínculo con nuestros pueblos, en los que querríamos volver definitivamente, pero todavía no encontramos el lugar donde hacerlo.

El éxodo laboral no es una estadística.

Son vidas organizadas entre dos lugares.

Son maletas que se preparan cada domingo por la tarde.

Son padres que ven a sus hijos solo algunos días.

Son pueblos llenos en agosto y demasiado silenciosos el resto del año.

Ni León ni Castilla pueden permitirse perder generación tras generación de personas formadas que, sencillamente, querían quedarse.

A los candidatos les pido políticas valientes que generen oportunidades reales.

A los votantes os pido memoria, responsabilidad y mirada larga.

Porque cada decisión política que se toma aquí determina algo muy sencillo: si alguien puede quedarse... o tiene que marcharse.

Y quienes ya nos fuimos seguimos esperando lo mismo desde hace años: poder volver.

Quizás esta carta no llegue a ningún candidato, pero si la leéis una de vosotras: habrá merecido la pena

Porque León y Castilla no necesitan nostalgia.

Necesitan oportunidades.

Pruden R. Sastre.