La sinapsis eléctrica formada por los biofotones es la comunicación e información de nuestra vida, las neuronas se comunican de forma autónoma entre ellas dando paso a la sinapsis química formada por los neurotransmisores y, estos son la plataforma de la información sobre nosotros mismos. Dicho esto, todo indica que la física cuántica es la alternativa para comunicarnos, informarnos y entendernos mejor.

Aunque estamos muy acostumbrados a entrar en muchos locales y que se abran las puertas automáticamente, o a unos metros de distancia pulsar el mando del coche para que podamos abrir las puertas sin llaves, esta comunicación invisible a nuestros ojos, que ejecuta y nos informa de nuestras intenciones, todavía nos sigue llamando la atención. ¿Cómo suceden estas cosas? ¿Cuál es el origen y cómo sucede el desarrollo tecnológico monumental de los nuevos tiempos a través de la física cuántica?

Aquí tenemos que hacer una referencia al premio Nobel que le dieron a Albert Einstein en 1921 por su descubrimiento del sistema "foto eléctrico", es decir fotones y electricidad, porque este es el origen para explicar cómo la luz arranca electrones de los materiales, dando paso a las nuevas tecnologías, como son la Resonancia Magnética y el TAC.

También llama la atención en los trabajos fotográficos por la precisión, eficacia y a la velocidad con la que se comunica el flash principal con los otros flashes esclavos, para difundir la luz en el laboratorio fotográfico de forma interesada a la imaginación del fotógrafo para informar a la tarjeta de la cámara la luz necesaria para unos mejores resultados. Estas fotocélulas de los flashes están hechas con materiales semiconductores en su mayoría de silicio. Entonces al disparar el flash principal, las fotocélulas de los otros flashes reciben la luz en su fotorresistencia, que modela la resistencia y envía una corriente eléctrica que activa el disparo de los flashes restantes al instante. Antes se creía que las neuronas estaban conectadas formando una red de información continua, Santiago Ramón y Cajal demostró que las células del sistema nervioso no están físicamente unidas, sino que son entidades independientes, que se comunican por impulsos eléctricos entre ellas y, de este modo, aparecen los neurotransmisores que envían la información. Y este es el motivo por el cual le dieron el Premio Nobel en 1906.

En cambio, al día de hoy, no hay respuesta cuando nos preguntamos, cómo los impulsos nerviosos se comunican con las neuronas y estas comparten información entre ellas, a velocidades superiores a nuestros pensamientos, como por ejemplo, cuando un trapecista en sus acrobacias aéreas no le da tiempo a pensar o cuando por un acto reflejo e involuntario cerramos los ojos ante algo que los pueda dañar.

Estas preguntas nos indican que no poseemos tanta información sobre nosotros mismos como creemos, que una parte importante de nuestra vida, no depende únicamente de nosotros, y por lo tanto, nos hace vulnerables. En 1920, Erwin Schrödinger (1887-1961) ya hablaba de la biología desde la perspectiva de la física cuántica. Del mismo modo, un nuevo estudio sugiere que el cuerpo humano puede procesar información cuántica más rápido y con mayor eficiencia que las computadoras más avanzadas del mundo, según el doctor Philip Kurian, físico teórico e investigador del Quantum Biology Laboratory University of Howard. Washington. D.C.

A primera vista, todas estas respuestas se encuentran en el inconsciente y está comprobado que es el que nos dirige la vida, la mayoría de las veces. ¿Pero qué es el inconsciente? Según el profesor Sigmund Freud, el inconsciente es la parte más profunda y oscura de la mente, actuando como un depósito de deseos, recuerdos traumáticos, impulsos agresivos y sexuales reprimidos que están fuera de nuestra conciencia, pero que juegan un papel importante en nuestras emociones y conductas.

En cambio, los estudios modernos sobre el inconsciente dicen, que es un proceso paralelo automático y eficiente de información, emociones, memorias y toma de decisiones, que actúa sin darnos cuenta. La neurociencia cognitiva confirma que la mayor parte de la actividad mental, ocurre por debajo de la conciencia, es decir, en el inconsciente; ya que los estudios anteriores serán en algún momento útiles para investigar tanto las enfermedades degenerativas, como el principio de la vida.

Si nos fijamos, las dos teorías anteriores dejan caer sin ahondar, respectivamente, las palabras mente y memoria. Efectivamente, el inconsciente anida exclusivamente en la memoria, y es el que nos envía noticias e informaciones buenas y malas a la conciencia, también hay que decir que a veces insiste en comunicarnos la misma noticia, hasta que perdamos el miedo cuando esta nos lo provoca reiteradamente, y por lo tanto, nos quiere decir, que cuestionar las noticias cuando buscamos información no es suficiente.

Todas las noticias constituyen una comunicación e información, pero si deseamos recibir información con precisión sobre nosotros mismos, estas deben traspasarnos hasta llegar al sentimiento, porque este es el encargado de enviarnos la información correcta, esto aclara que la vida es puramente comunicación e información.

Entonces, todo indica que el sentimiento es el estado del sistema nervioso que poseemos de alegría o tristeza, nerviosismo o serenidad procedente a las respuestas de la vida. Debemos saber que a través de la física cuántica se sabe que podemos comunicarnos con nuestro sistema nervioso o lo que llamamos "sentimiento" y según lo estimemos tanto será el placer, como por el contrario tanto será el sufrimiento.