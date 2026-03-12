El campo avisa

Y quien avisa no es traidor. Atémonos los machos porque si el alza del precio de los fertilizantes, la electricidad y el gasóleo continúan por el camino emprendido tras el inicio del conflicto con Irán, la cesta de la compra se encarecerá hasta un 50%. Una salvajada insoportable para el depauperado bolsillo de los consumidores. El campo denuncia, además, "movimientos especulativos", que han disparado el gasto de las explotaciones sin una justificación real para esta subida de precios de los insumos, es decir: los bienes, recursos o materias primas esenciales que se utilizan en el proceso de producción para elaborar otros bienes o prestar servicios.

A evitar lo que el campo denuncia que está ocurriendo e incluso puede llegar a ocurrir es a lo que debe dedicarse en cuerpo y alma el Gobierno de España. Sería una muestra clara e inequívoca de que en verdad los ciudadanos le importamos, más allá de solicitar nuestros votos. No puede ser que los ministros del ramo permanezcan impasibles ante lo que está ocurriendo con los precios. En una semana la subida de la gasolina en las gasolineras patrias ha sido de escándalo. No ha subido unos céntimos, ha subido mucho más.

¿Qué hace el Ministerio de Consumo y otros menesteres que no ejerce el lógico control que está en la imaginación de los españoles, pero no en la agenda del ministro? El vecino Portugal se ha apresurado a tomar medidas, siempre presto y dispuesto hasta el punto de haber anunciado que con el objetivo de "atenuar" el impacto sobre el bolsillo de los ciudadanos, el Gobierno de Luis Montenegro, ha aprobado una rebaja fiscal "extraordinaria y temporal" del Impuesto sobre los productos petrolíferos, "devolviendo a los contribuyentes la recaudación adicional del IVA correspondiente al incremento de precio previsto". Así se hace, así actúa un Gobierno dispuesto a servir a sus ciudadanos y no solo a servirse de ellos.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, siempre va con retraso en sus decisiones, desde que "ensilla hasta que monta" se puede pasar la crisis. No sé a qué espera para activar las necesarias medidas de apoyo antes de que el impacto de las subidas sea brutal. Es preciso que actúe con urgencia y con él todo el Gobierno de España ante el aviso real del campo, el único que parece verlo venir.