La vivienda y la inseguridad jurídica

En el tan manido tema de la vivienda, me refiero, en el caso presente, a caseros e inquilinos; hay una realidad, que el Gobierno no deja de dar palos de ciego y lo que se requiere es establecer un marco legal que permanezca en el tiempo y no genere inseguridad jurídica.

Hemos de ser conscientes de que las medidas intervencionistas puestas en marcha no han servido para nada, ni para frenar el ascenso de los precios, ni para que se pongan más viviendas en el mercado.

Hay un tema candente que es el de los desahucios de inquilinos considerados vulnerables, con las oportunas matizaciones de propietarios de una o dos viviendas.

La primera e inmediata consecuencia, ante una noticia de este tipo, es la retirada de la puesta de viviendas en alquiler.

Sobre la actualización de las rentas, prórrogas arrendaticias y bonificaciones fiscales, el tema lo único que genera es inseguridad jurídica, y presumiblemente, un perjuicio a la economía española, ante la situación de incertidumbre que se crea en el mercado de la vivienda.

Brevemente, diremos que el plan del Gobierno sobre el estudio de penalización en el IRPF a la propiedad que decida subir la renta a sus arrendatarios genera igualmente inseguridad jurídica.

Hasta fechas relativamente recientes, si mal no recuerdo, la política gubernamental tenía por objetivo premiar fiscalmente a los propietarios que no subieran la renta. Se hablaba de bonificaciones hasta el 90% en zonas tensionadas para los que rebajaran la renta y del 70% para alquileres a jóvenes.

Según he leído, y sin entrar en mayores profundidades, tenía como finalidad fomentar el alquiler residencial frente al turístico y temporal.

Ahora se cambian los términos, y así, sencillamente, si cobras más porque subes la renta, pagas más.

No podemos olvidar que la compra de una vivienda a los precios actuales es una inversión a muy largo plazo, y el arrendador ha de tener una cierta seguridad, si no el desánimo se generaliza y no se ponen viviendas en alquiler, a consecuencia de la inseguridad jurídica motivada por la llamada volatilidad legislativa.

Si el objetivo gubernamental es tratar de conseguir alquileres residenciales a largo plazo, no pueden gravar la rentabilidad porque afecta a la seguridad jurídica y los propietarios no alquilan, venden o proceden a llevar a cabo alquileres temporales.

Hay en el tema de la vivienda y, especialmente, en los alquileres, un principio fundamental: el de la confianza. Si no hay confianza, la gente no alquila y el problema se agudiza, así de sencillo.

Para concluir diré que en el mundo rural hay muchas viviendas con el cartel de "se vende", lo que significa que la oferta es muy superior a la demanda; totalmente distinto al panorama que se aprecia en las grandes ciudades. Existe la posibilidad de trasladarse al mundo rural con carácter permanente. Todo es cuestión de planteamientos.