Las mujeres y la guerra

Todos los días deberían ser el Día de la Mujer. Circunscribirlo a uno solo y politizarlo no es lo mejor a favor de la causa femenina, que no feminista, en el mundo. El feminismo ha adquirido un sesgo que a muchas mujeres, cada vez más, no les gusta. No se tiene en cuenta a todas las mujeres cuando de defender su causa se trata. Es lo que tienen ciertas banderas que se enarbolan alegremente, no representan al conjunto de mujeres en su totalidad.

Puede parecer demagógico, pero se me ocurre que nunca se hace y se dice nada sobre las miles de mujeres, en España y en el mundo, obligadas a prostituirse. El silencio rodea el submundo en el que viven atadas de pies y manos, y sobre todo silenciadas, frente a las que salen a tapar la calle con sus lemas y sus gritos enfervorecidos. No he visto nunca detalle alguno de las que pueden hacia las que no.

Como tampoco he visto detalle alguno, ahora que los conflictos armados se extienden por el mundo, a favor de las mujeres en contextos de guerra y en contextos políticos como los que se viven en ciertos regímenes. El mundo que conocemos se está convirtiendo en un lugar hostil, fundamentalmente para las mujeres a las que no se recuerda, a pesar de las bajas que sufren, porque son las mujeres las principales víctimas de las guerras. Ni una sola palabra para ellas.

Los asesinatos de mujeres y niñas están a la orden del día en los más de 78 países que están involucrados en guerras más allá de sus propias fronteras. En total, el planeta registra más de 59 conflictos activos, la cifra más elevada desde la Segunda Guerra Mundial. En la mayoría de ellos, las mujeres y las niñas se encuentran entre las primeras víctimas. Lamentablemente no hay un solo recordatorio, por pequeño que sea, para todas ellas en lemas y pancartas. De ahí que las manifestaciones del 8M cojeen. No vale sólo con recordar a las víctimas de la violencia de género a las que nunca podemos ni debemos olvidar, pero también hay que tener en cuenta a las otras que no se tienen en cuenta.

Hoy quiero recordar a las miles de mujeres y niñas que, en países de África y Asia, son reclutadas en los conflictos armados, aquellas que son víctimas de matrimonios forzados sin haber llegado si quiera a la adolescencia, embarazos no deseados y violencia sexual. Sin olvidarme de prácticas salvajes como la ablación del clítoris que también se practica en la feminista España.