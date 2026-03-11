400 de 3.000

Al parecer hay en el mundo cerca de 3.000 milmillonarios (personas que tienen más de mil millones de euros). De esos, 400 dicen que la sociedad les debería cobrar más impuestos: a ellos y a los ricachones. Lo dicen porque son solidarios, pero también porque son más inteligentes que los otros y entienden que en una sociedad con justicia social la vida es más agradable y en ella es más difícil que estallen revoluciones.

Los otros, en su avaricia infinita, quieren pagar menos impuestos, e incluso potencian partidos políticos para que te engañen haciéndote creer que pagarlos es malo, cuando no es así.

Mira, tú, "además de las propiedades que has conseguido con esfuerzo y suerte", tienes también acciones de la gran empresa España SA. Por tanto, cuanto más potente sea la "empresa", mejor para ti y los tuyos, porque así tendréis (además de lo propio): mejores infraestructuras, mejor medicina, mejor enseñanza, mejor justicia, mejores embajadas, mejor seguridad social, mejores inversiones (= más empleo), mejores pensiones, mejores ayudas ante catástrofes, mejor justicia, etc.

La brújula de la solidaridad está en los impuestos. Por eso en las elecciones en Castilla y León los partidos que trabajan para los ricos proponen siempre bajar impuestos.

Pero cuando esté todo privatizado, cuando ya no tengas acciones de España SA, cuando sólo tengas lo que está a tu nombre, cada mazazo que sufra tu vida lo pagarás caro, ¡muy caro!.

Te tendrás que hacer un "fondo de pensiones" que al depender de los bancos sólo se te pagará si todo va bien, pero si bajan los clientes se vendrá abajo la estafa piramidal y la pirámide entera caerá sobre ti. Si te tienes que operar de una apendicitis te cobrarán hasta el zumo de la dieta blanda. Si te roban el juicio será dentro de diez años. Etcétera. En fin, pasarás a vivir bajo la ley de la selva y acabarás en taparrabos.

Por contra, hay un impuesto que los poderosos nunca te van a bajar. El "impuesto de la muerte". Sí, porque si hay una guerra a ella te llevarán a la fuerza para que mueras por un país que en épocas de paz no te protegió mediante lo construido con los impuestos.

Cuando tú, o tú a través de tus hijos e hijas, vayas a la guerra, estarás pagando el impuesto que nunca pagan los ricos, "el impuesto de la muerte", el impuesto de dar la vida por una patria que, si no hay impuestos, ¿qué te dio a ti? Nada.

Cuando te escribo esto, EE UU e Israel, tras destruir sin piedad al pueblo de Gaza y seguir matando palestinos, amén de estar metidos en todos los conflictos armados del mundo (EE UU tiene 800 bases militares fuera de su territorio); han atacado a Irán por si construían bombas atómicas (antes fue Irak por si tenía armas de destrucción masiva).

Y ahora no te voy a hablar de ética, ni de pacifismo, te voy a hablar desde el más puro egoísmo.

Mira, antes de este nuevo conflicto (que va contra China, conquistando territorios para cercarla y bloquearla porque compite mejor) EE UU ya estaba exigiendo a España que gaste en Defensa un 5% de su PIB (una burrada). Cuando ahora estamos gastando menos del 2%.

Si tú, a ese aumento del gasto improductivo (o que solo produce muertes y destrucción) le unes bajadas de impuestos (o sea menos ingresos para España SA), estás perdido.

Fíjate que para Castilla y León la derecha habla de fiscalidad "cero" para herencias y transmisiones ¡en el mundo rural!, más una nueva bajada del IRPF. Como si en los pueblos no hubiera caciques, terratenientes y ricos en general (que serían los verdaderos beneficiados). Es decir, hay políticas que favorecen descaradamente y con descaro a los que mejor viven (a los ricachones) mientras a ti te dan el timo de la estampita con la estampita anti-impuestos, y te dejan sin bomberos, médicos, escuelas, etc., etc.

Así que, ¡¡¡ojo con tu voto!!!.