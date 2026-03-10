Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eduviges Bragado Calleja

El periodismo, hoy

Cuanto mayor formación académica tengan los directivos, redactores y demás trabajadores de los medios de comunicación, mediante grados, máster, doctorados, estancias en el extranjero, diferentes puestos de trabajo desempeñados en distintos medios, dominios de idiomas, etc.; más posibilidades tendrán los lectores de disponer de información relevante, veraz, actualizada.

Como toda profesión, arte y oficio; que, por extensión, es predicable de cualquier actividad humana, sea profesional, ciudadana, familiar o de relaciones humanas; es conveniente y necesario plantearse día a día, segundo a segundo, el recto proceder en su correspondiente desempeño, exigible para que los destinatarios de su correspondiente quehacer obtengan la máxima satisfacción de sus necesidades y expectativas de información, tan necesaria para que la ciudadanía responsable de sus obligaciones con ella misma y con los demás, obtenga los datos, la documentación, las opiniones, que le permitan ponderar todo aquello que le compete respecto a las obligaciones de todo tipo y naturaleza, como son las de índole política, más concretamente, en el momento de pasar por las urnas.

Es por todo ello que la formación académica y profesional de los periodistas y titulados en medios de comunicación social ha de ser amplia, profunda, actualizada, a ser posible especializada, por ejemplo, en materias de Economía, Derecho, Política, Ciencias, Informática... Es decir, de todo lo que debiera interesarle, para estar al día, a toda persona que pretenda ser un ciudadano ejemplar y poder obrar en consecuencia y con sentido de las responsabilidades que todos tienen.

Consecuentemente, cuanto mayor formación académica tengan los directivos, redactores y demás trabajadores de los medios de comunicación, mediante grados, máster, doctorados, estancias en el extranjero, diferentes puestos de trabajo desempeñados en distintos medios, dominios de idiomas, etc.; más posibilidades tendrán los lectores de disponer de información relevante, veraz, actualizada; y, claro está, a ser posible, con fuerte personalidad que les permita contrastar con rigor, solvencia, criterio, conocimiento de causa de cualquier fuente de información, documentación, escritos que lleguen a su poder, para saberlos evaluar con solvencia, equidad y respeto.

Tal es la importancia y trascendencia en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad del ejercicio periodístico que la Unión Europea ha publicado en la serie C de su Diario Oficial del 27 de febrero de 2026, C/2026/867, "Dictamen del Comité Económico y Social Europeo — Los derechos laborales de periodistas y profesionales de los medios de comunicación como garantía de independencia e información veraz (Dictamen de iniciativa)", del que entresacamos : "3.5.3. Los periodistas locales y regionales se encuentran en situación de desventaja y a menudo perciben salarios más bajos"; "3.8.1. La IA ofrece oportunidades a los periodistas, pero también hace que peligre su función", "3.9.1. La propagación masiva de desinformación a través de los medios sociales, ya sean de origen extranjero o nacional, obliga a los periodistas a mantenerse alerta en todo momento, incluso fuera del horario laboral".

De lectura, análisis, conclusiones y puesta de acciones encaminadas a "que el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación se aplique y se haga cumplir de manera estricta y oportuna , 3.10.2".

