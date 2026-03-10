Los MAGA españoles

Make America Great Again, haz EE UU grande otra vez, es el lema, gorra incluida, de Trump y sus seguidores, y bien podría valer para cualquier estadounidense. Porque, ¿quién no quiere que su país sea grande, al menos de palabra? Así que muy bien por su exaltación patriótica y sus buenos deseos para sí mismos. Lo que me llama la atención es que ciudadanos que no sean americanos, por ejemplo, españoles, se apunten a este eslogan, gorra incluida también, y en algunos casos hasta con más pasión que la de muchos americanos.

Esta adscripción al MAGA no siendo americano solo puedo entenderla por dos razones. La primera, porque haya una admiración tal hacia la nación americana que se desee profundamente que sea cuanto más grande mejor, que les vaya muy bien y más, porque se considera que se lo merecen, que sería una gran suerte para ellos y, a lo mejor, para los demás, porque, siendo tan grandes, repartirán y lo mismo nos tocará algo en el reparto. Ahora bien, esta interpretación, salvo que la dejemos exclusivamente en que EE UU sea admirable como lo son el Prado, el Louvre o el MoMA, no tiene en cuenta que un país que reclama ser grande no implica ninguna solidaridad hacia los demás. Es más, el eslogan es excluyente; MAGA es para ellos, solo para ellos y ni siquiera para todos ellos, como lo deja claro otra gorrita que pone America First, América primero.

La segunda razón para intentar entender que haya españoles fieles seguidores del movimiento MAGA es que deseen que, igual que hay esa exaltación allí, la haya también en y con España. Vamos, una especie de MSGA (Make Spain Great Again), pero, claro, la exaltación patriótica española qué menos que exija unas siglas propias. Por ejemplo, HEGOV, haz a España grande otra vez. La verdad es que no queda muy allá como lema, ni como gorra pinturera, pero la intención es lo que cuenta. En cualquier caso, estos españoles que desean que España siga el modelo propuesto por el movimiento MAGA deberían fijarse en cómo se está desplegando en el día a día la política de Trump en su país y para sus ciudadanos y no digamos ya hacia el resto del mundo. Porque ni siquiera ser blanco y americano es un salvoconducto para no morir tiroteado por miembros del ICE, como tampoco lo es para ser rico, ni para tener sanidad, ni educación para todos los ciudadanos. Así que, compartiendo que bienvenido sea lo que haga a España si no más grande, sí mejor, no creo yo que el modelo sea el que está aplicando Trump en su país.

Los españoles que se declaran fieles seguidores del movimiento MAGA por el bienintencionado deseo de que les vaya bien, como los que lo son por el deseo de imitar sus planteamientos en España, comparten mucho riesgo si caminan por las calles de EE UU, gorra incluida, como vayan hablando en español, porque para los MAGA todo lo hispano no es que no esté de moda, sino que es un indicio sospechoso suficiente para ser detenido, deportado e incluso asesinado.

Es lo que ocurre con las exaltaciones patrióticas, más bien patrioteras, excluyentes del MAGA, como las de quienes conciben que ser patriota es solo como ellos piensan, aunque ni siquiera piensen.