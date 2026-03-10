"Aquí certezas": las otras certezas que no caben en un lema

"Aquí certezas". El lema suena firme. Contundente. Tranquilizador. En tiempos de incertidumbre, prometer certezas es casi una estrategia emocional. Nos dicen que hay estabilidad, experiencia, gestión. Que frente al ruido, ellos representan la seguridad.

Pero conviene preguntarse, ¿qué certezas? ¿Las de quién?

Porque si algo tienen las palabras es que pueden envolver la realidad sin tocarla. Y en Castilla y León las certezas existen, sí. Pero no siempre son las que aparecen en los carteles electorales.

Certeza es ir al consultorio médico de tu pueblo y encontrarlo cerrado. Es saber que el médico viene un día a la semana —si viene— y que cualquier urgencia significa recorrer kilómetros por carreteras secundarias. Es vivir con la sensación de que la sanidad pública, la que debería ser un derecho garantizado, se convierte en una cuestión de código postal.

Certeza es la lista de espera. Son meses esperando una prueba diagnóstica o una visita con el especialista. Es la ansiedad acumulada entre llamada y llamada. Es la sanidad que no llega cuando más se necesita, mientras los datos oficiales hablan de eficiencia.

Certeza es ver cómo los pueblos pierden población año tras año. No como una estadística fría, sino como una despedida constante. El bar que baja la persiana. La escuela que pierde alumnos. La casa que queda vacía. Y nadie parece tener un plan estructural que vaya más allá de discursos sobre la "España rural" mientras el mapa se desdibuja lentamente.

Certeza es tener que despedirte de tu amigo —el de toda la vida— porque aquí no pudo emprender. Porque la ayuda no llegó, porque la financiación fue más promesa que realidad. Y se fue. A Madrid. A Valladolid. A otro país. Y con él se fue también una oportunidad perdida para esta tierra.

Certeza es que tu abuela, después de toda una vida sobreviviendo y levantando a una familia de forma humilde, no puede permitirse una residencia pública porque no hay plaza. Y la privada se lleva casi toda su pensión. Certeza es hacer números con ella en una mesa camilla y comprobar que envejecer dignamente se ha convertido en un privilegio.

Certeza es también mirar al horizonte en verano y ver humo. Ver quemada tu provincia. Ver montes arrasados, pueblos desalojados, vecinos con el miedo en el rostro y hectáreas de futuro convertidas en ceniza. Certeza es preguntarse cada año si hemos aprendido algo del anterior. Si la prevención es una prioridad o una rueda de prensa después del desastre anunciando ayudas de 500 euros a cada afectado. Si el medio rural es solo un paisaje bonito en campaña o un territorio que merece inversión sostenida todo el año.

Certeza es buscar vivienda y comprobar que emanciparse se ha convertido en una carrera de obstáculos. Alquileres que suben, oferta pública insuficiente, promociones que no llegan a quienes más lo necesitan. Certeza es tener trabajo y aun así no poder acceder a una casa digna sin hipotecar medio salario – y con ello media vida –. Certeza es que la vivienda, que debería ser un derecho, se haya convertido para muchos jóvenes en una incertidumbre permanente.

Hay muchas certezas. Y no todas tranquilizan.

Las campañas electorales simplifican. Es su naturaleza. Pero gobernar no es simplificar: es resolver. Y cuando un lema promete seguridad, debe asumir también las inseguridades reales que viven miles de personas en esta comunidad.

Porque las certezas no son una declaración institucional. Son experiencias cotidianas. Son decisiones políticas convertidas en consecuencias sociales. Son prioridades presupuestarias que se traducen en servicios —o en su ausencia—.

Castilla y León no necesita eslóganes blindados. Necesita una sanidad rural fuerte, políticas serias contra la despoblación, apoyo real al emprendimiento joven, un sistema público de cuidados que no obligue a las familias a hipotecar su tranquilidad, una estrategia forestal que proteja el territorio antes de que arda y una política de vivienda digna.

Si algo reclaman los ciudadanos no es propaganda, sino coherencia. No es un lema que suene bien, sino una gestión que se sienta mejor.

Porque sí, aquí hay certezas.

La cuestión es si estamos dispuestos a mirarlas de frente.