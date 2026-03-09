Castellano fino; al pan pan y al vino vino

"El mentiroso ha de ser memorioso". Eso dice una cita famosa de quienes necesitan recordar sus propias mentiras para no contradecirse. Las Uniones de jubilados y Pensionistas de UGT y CCOO, hemos presentado una campaña de recogida de firmas, a favor de que la Residencia de los Tres Arboles, que es PÚBLICA, continúe siendo una RESIDENCIA y por supuesto PÚBLICA, en servicio y beneficio de todos aquellos y aquellas que necesiten plaza. Creo que no somos los primeros en la idea.

Y una vez dicho y escrito esto, añado e informo: marzo 2024, la Consejera de Familia de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, compañera de pupitre de Leticia García, Consejera de Industria, Comercio y Empleo dice que "la residencia de los Tres Árboles no seguirá funcionando una vez que la nueva residencia se abra ya que la actual no puede ser adaptada a las personas dependientes" (¿?) zanjando así la polémica, aunque añade que se pondrán en contacto con el Ministerio de Derechos Sociales para que se pueda destinar el edificio a otros usos y fines sociales pero NO como residencia pública.( fuente periodística La Opinión). Marzo 2025, salen responsables de la política zamorana a decir que "se están perdiendo plazas en las residencias públicas de Zamora", es decir, en las dos que tiene la Junta de CyL (noticia de varios medios de comunicación).

Enero 2026, sale un pleito a la luz entre la Junta que quiere utilizar el edificio de la residencia para otros fines y el INSS que como dueño del edificio le recuerda a la Junta que solo se lo cedió para que fuera residencia y que, si deja de serlo, el edificio pasa al Estado (noticia de varios medios de comunicación). Febrero 2026, sale la Consejera de Empleo, Comercio e Industria a decir que "la Residencia no se cierra, que se garantiza la continuidad y la ampliación de los servicios que se prestan en la residencia, que mantendrán el centro de día y el hogar y que el resto será para personas mayores con discapacidad".

Añade la susodicha consejera que es mentira lo que se difunde por parte del PSOE (ja ja ja.. ese será mi otro yo) y que se desinforma a la gente. (1) quienes promueven la recogida de firmas somos UGT y CCOO en su sección de Jubilados y Pensionistas y le puedo asegurar que pensamos por nosotros mismos (2) la hemeroteca es la que es y nadie se está inventando nada a no ser que todos y cada uno de los diferentes medios de comunicación se "inventen" las noticias que algunas políticas difunden todos los días a todas horas (3) La Consejera de Familia informó que "querían destinar la residencia a un centro de día de mayores con discapacidad intelectual y que el servicio lo prestaría la Asociación de Asprosub – Fundación Personas previa cesión por parte de la Junta". (4) Todo el mundo sabe que estamos en campaña electoral y por lo tanto se puede entender que están "haciendo su papel" para seguir sujetando esos puestos políticos (PP) que tienen desde hace casi 40 años.

No se pongan nerviosos (5) decir que otros son los que mienten es un poco sucio ¿no? cuando no se quiere aceptar que hay veces que se mete la pata, que se hacen declaraciones que luego cuesta reconocer porque no les interesa o que se vienen tan "arriba" que luego cuesta bajar a la realidad. Ustedes tienen expertos (6) Si estamos equivocados lo dirá el tiempo. Cuando se abra la nueva residencia veremos a ver qué ocurre con la actual. Es cuestión de esperar. (7) Confundir a la gente no es nuestra misión. No todos somos de "su condición". Nuestra misión es informar y adelantarnos a lo que puede pasar según las declaraciones que los dirigentes del PP han hecho a lo largo del tiempo. (8)

Queremos defender los derechos de los mayores, que no son de exclusividad suya solamente. Cualquiera de nosotros necesitaremos en algún momento los servicios sociales PÚBLICOS, bien sea Ayuda a domicilio, Tele asistencia, A Gusto en casa o una Residencia. (9) a todas luces, las plazas que tiene la Junta son insuficientes para la demanda que hay. Zamora tiene entre 65-70 residencias de mayores. Unas públicas (2) y el resto privadas y municipales. Hay conciertos con algunas, pero no cubre ni con mucho la cantidad de personas que pueden necesitar y que ya necesitan plazas que no hay. Residencias que como mínimo cuestan los 1.750€ de media. Si la pensión media en Zamora es de 1.285€ y la pensión media de Castilla y León es de 1.489€ ya me dirán ustedes como se puede pagar una residencia, y los conciertos con la Junta son mínimos, mínimos, mínimos.

Hay lista de espera. ¡Mucha! Faltan plazas públicas. ¡Muchas! La Junta se ha gastado 27 millones de euros (de momento) en la nueva residencia cuya apertura será en el verano (dicen) con 192 plazas. Alta tecnología, robótica y con todos los avances tecnológicos a disposición para una máxima comodidad y atención al usuario. Dicen que se prevé un incremento significativo del personal laboral (de hasta un 70%) y que será una residencia puntera, no solo en Cyl sino en España. Nos parece estupendo y ¡no hacen con menos! pero aun así ¿qué pasa porque los sindicatos de Mayores quieran recoger firmas para realizar reivindicaciones y que los que nos gobiernan en la Junta tengan en cuenta que no solo estamos para cobrar la pensión y que no somos invisibles? ¿qué problema tienen porque nosotros, al igual que presuntamente hacen ustedes, queramos velar por nuestros Mayores y por nuestros Servicios Públicos? ¿Porque tratan de subestimarnos? ¿Porque no defienden con el mismo ahínco la Sanidad pública? ¿Porque todo es echar balones fuera vanagloriándose de que no podríamos vivir si ustedes no estuviesen gobernando? ¿Habrá cambio de nombre en la Consejería de Familia? ¿No les parece que ahora es momento de pedir y reivindicar precisamente porque hay elecciones?

Miren, "el ego siempre está buscando. Busca añadirse algo más de esto o de lo otro para completarse, eso explicaría su preocupación compulsiva por el futuro". Los sindicatos de clase hacemos nuestro trabajo y exigimos que los políticos, en este caso de la Junta, hagan el suyo y se ganen el sueldo y, además, lo justifiquen con hechos y no con responder a las polémicas que ustedes mismos crean y que los demás respondemos con argumentos. Precisamente con los suyos. ¡Es lo que tiene hablar tanto!

Nieves García es diputada provincial por el PSOE.